Al Hilal semakin dekat untuk kembali mendapatkan salah satu elemen terpenting di lini belakangnya, setelah latihan tim hari ini menyaksikan kembalinya bek Hassan Tambakti untuk ikut serta dalam bagian pertama sesi latihan, sebuah langkah yang memberi dorongan besar bagi tim pelatih yang dipimpin pelatih Italia Simone Inzaghi menjelang menghadapi fase-fase tersulit di musim ini.

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Tambakti sebelumnya absen membela Al Hilal selama periode lalu akibat cedera yang dialaminya saat tampil bersama timnas Arab Saudi di ajang Piala Dunia 2026, sehingga ia menepi dari lapangan dan menjalani program penyembuhan serta rehabilitasi demi memulihkan kesiapan fisik dan teknisnya.

Latihan Al Hilal hari ini menyaksikan keikutsertaan Tambakti dalam bagian pertama sesi latihan, yang merupakan indikasi positif mendekatnya kembalinya secara penuh ke dalam skuad, meski partisipasinya di laga-laga resmi akan tetap bergantung pada sejauh mana kesiapannya lengkap dan keputusan tim pelatih.

Kembalinya bek internasional ini datang pada momen yang sangat penting bagi Al Hilal, terutama karena tim mengalami sejumlah masalah di lini belakang belakangan ini, dengan munculnya ruang di area sentral dan menurunnya performa sejumlah bek.

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Inzaghi membutuhkan opsi yang lebih stabil di jantung pertahanan, khususnya seiring menurunnya performa pemain Senegal Kalidou Koulibaly, sementara kembalinya Tambakti memberi pelatih Italia itu kesempatan untuk menata ulang lini belakang dan memanfaatkan kemampuan sang pemain dalam melakukan penutupan ruang, duel, dan pembacaan pertahanan.

Tambakti merupakan elemen penting dalam perhitungan Al Hilal, bukan hanya karena kemampuan teknisnya, tetapi juga karena pengalamannya yang besar di laga-laga berat serta kemampuannya menangani pertandingan yang menuntut konsentrasi bertahan tinggi, sesuatu yang dibutuhkan "Sang Pemimpin" menjelang jadwal-jadwal krusial di musim ini.

Dengan demikian, kembalinya Tambakti ke latihan merupakan kabar penting bagi Al Hilal, di saat tim bersiap menghadapi pertarungan sengit di lebih dari satu front, dan dengan pulihnya kesiapan penuh sang bek internasional, Inzaghi mungkin akhirnya mendapatkan potongan yang ia butuhkan untuk memberi pertahanan "Sang Pemimpin" lebih banyak kekokohan dan keseimbangan.