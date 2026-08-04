Al Hilal Selesaikan Krisis Nunez dengan Solusi Sementara, Raksasa Turki Masuk Bursa

Sejumlah sumber media mengungkap bahwa klub Turki, Besiktas, semakin dekat untuk merampungkan kesepakatan mendatangkan penyerang asal Uruguay, Darwin Nunez, pemain klub Arab Saudi Al Hilal, dengan status pinjaman selama periode transfer musim panas ini.

Menurut penjelasan jurnalis Belgia, Sacha Tavolieri, Besiktas telah mencapai kesepakatan awal dengan manajemen Al Hilal terkait peminjaman Nunez yang berusia 27 tahun.

Tavolieri, melalui akunnya di situs "X", menyebutkan bahwa klub Arab Saudi itu menyetujui peminjaman sang pemain setelah tidak menerima tawaran finansial yang mereka harapkan untuk menjualnya secara permanen.

Langkah Besiktas ini merupakan bagian dari rencana klub untuk memperkuat lini serangnya dengan elemen kelas atas di samping pemain Korea Selatan, Hyun-gyu Oh. Komite transfer klub Turki tersebut diperkirakan akan memulai negosiasi resmi dengan agen sang pemain dalam beberapa jam mendatang untuk menuntaskan persyaratan pribadi.

Darwin Nunez sebelumnya bergabung dengan Al Hilal pada musim panas 2025 dari klub Inggris Liverpool dengan nilai 53 juta euro, namun sang pemain tidak mampu menampilkan level yang diharapkan darinya bersama tim Arab Saudi itu.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa penyerang Uruguay tersebut menunjukkan keinginannya untuk kembali ke lapangan-lapangan Eropa guna melanjutkan kariernya, terutama di tengah ketegangan hubungannya dengan direktur teknik Al Hilal, Simone Inzaghi. Hal itu tampak jelas selama turnamen Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana ia duduk di bangku cadangan pada dua dari tiga pertandingan, setelah kehilangan posisi utamanya kepada pemain Prancis, Karim Benzema.

Nunez menerima gaji tahunan bersama Al Hilal sebesar 22 juta euro tanpa menghitung bonus. Sesuai rencana yang diajukan, Besiktas berupaya menanggung 80% gaji sang pemain selama periode peminjaman, yaitu sekitar 17,5 juta euro.