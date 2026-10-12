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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Al Hilal selamat, AFC menempatkan Al Nassr, Al Ahli, dan Al Ittihad dalam masalah serius

Al Nassr FC vs Neftchi Fargona
Al Nassr FC
Neftchi Fargona
AFC Champions League Elite
Al-Wasl vs Al Ahli
Al-Wasl
Al Ahli
Arab Saudi
Uzbekistan
Uni Emirat Arab

"Skenario baru untuk partisipasi di kompetisi kontinental"

Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) meledakkan bom regulasi dengan menambahkan pasal-pasal baru dalam peraturannya yang melarang keikutsertaan klub-klub yang berada di bawah kepemilikan dan kendali satu pihak dalam kompetisi yang sama, mulai dari musim 2027-2028.

Menurut surat kabar Saudi "Okaz", keputusan ini menempatkan situasi klub Al Nassr, Al Ittihad, dan Al Ahli di garis depan, serta membuka pintu bagi skenario baru terkait partisipasi di level benua dan perpindahan cepat ke pemilik baru seperti yang terjadi pada klub Al Hilal.

Pembaruan tersebut tertuang dalam Pasal 8 untuk mencegah segala ancaman mendasar terhadap integritas kompetisi:

Pasal 8.4: Melarang kepemilikan, keanggotaan, keterlibatan dalam manajemen, atau penguasaan otoritas atas klub lain yang berpartisipasi dalam kompetisi yang sama apabila terdapat ancaman terhadap integritas.

Pasal 8.5: Seorang individu atau entitas tidak diperbolehkan terlibat dalam manajemen, urusan, atau performa olahraga lebih dari satu klub dalam kompetisi yang sama.

Pasal 8.6: Seorang individu atau entitas tidak diperbolehkan memiliki kendali atau pengaruh atas lebih dari satu klub yang berpartisipasi dalam kompetisi yang sama apabila terdapat ancaman mendasar terhadap integritas.

Perlu diketahui bahwa Al Nassr, Al Ahli, dan Al Ittihad memiliki pemilik yang sama, yaitu Dana Investasi Publik Saudi (PIF).

Al Hilal sebelumnya juga tergabung bersama trio tersebut sebelum kepemilikannya beralih ke Kingdom Holding Company.

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