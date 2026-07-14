Al-Hilal sedang melakukan pembicaraan dengan pemain inti timnas Belanda di Piala Dunia

Crycensio Summerville menjadi incaran Al-Hilal, demikian dilaporkan Sascha Tavolieri, jurnalis Sky Sports, di X. Penyerang tersebut diizinkan hengkang dari West Ham United.

Dua minggu lalu, Summerville masih membela timnas Belanda di Piala Dunia. Pemain sayap ini berperan penting dengan mencetak dua gol di fase grup dan memberikan assist kepada Cody Gakpo dalam pertandingan melawan Maroko (1-1, kalah lewat adu penalti).

Pemain berusia 24 tahun ini masih terikat kontrak dengan West Ham United hingga pertengahan 2029. Klub tersebut terdegradasi dari Liga Premier musim lalu dan diizinkan untuk melepasnya.

Tidak hanya Al-Hilal, tetapi juga AS Roma dan Manchester United sangat tertarik pada pemain yang telah enam kali membela timnas Belanda ini.

Klub asal Arab Saudi tersebut telah menghubungi pihak Summerville terkait transfer ini, dan West Ham United pun kini telah mengetahui adanya minat tersebut.

Belum jelas apakah Summerville bersedia pindah ke Timur Tengah. Menurut Transfermarkt, pemain asal Rotterdam ini bernilai 35 juta euro.

Karena Ajax telah merekrut Marcos Leonardo dari Al-Hilal, klub tersebut kini memiliki ruang untuk mendatangkan pemain dari luar negeri. Harry Kane pun dikabarkan masuk dalam daftar incaran klub tersebut.