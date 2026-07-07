Al-Hilal Saudi merekrut arsitek transfer Liverpool... dan kasus Mohamed Salah kembali mencuat

Minggu ini di Liverpool memang tidak dipenuhi dengan transfer besar-besaran, namun terdapat perkembangan yang mungkin berdampak pada masa depan klub, baik di dalam maupun di luar lapangan. Di saat direktur olahraga Richard Hughes mendekati pengalaman baru, "The Reds" terus bekerja dengan tenang untuk membangun kembali tim di bawah kepemimpinan pelatih Andoni Iraola, dengan pencarian pengganti bintang Mesir Mohamed Salah menjadi prioritas utama.

Liverpool mengalami pekan yang tenang dalam hal bursa transfer, namun sorotan tertuju pada masa depan direktur olahraga Richard Hughes, yang menurut laporan surat kabar “The Athletic” dikabarkan menjadi kandidat untuk bergabung dengan Al-Hilal dari Arab Saudi setelah bursa transfer musim panas ini berakhir.

Hughes, yang kontraknya dengan Liverpool berlaku hingga tahun 2027, diperkirakan akan kembali bekerja sama dengan Simon Francis, yang baru-baru ini meninggalkan Bournemouth untuk menjabat sebagai direktur eksekutif di Al-Hilal.

Meskipun ada spekulasi seputar masa depannya, tokoh-tokoh penting di dalam Liverpool menegaskan bahwa segala sesuatunya berjalan seperti biasa, dan Hughes sepenuhnya fokus pada pengelolaan bursa transfer saat ini, dengan tujuan mempersiapkan tim yang mampu bersaing memperebutkan semua gelar pada musim depan di bawah kepemimpinan manajer baru Andoni Iraola.

Menurut “The Athletic”, Hughes masih mendapat kepercayaan dari pemilik klub, dan ia sendiri yang menangani negosiasi terkait kontrak pemain, tanpa terpengaruh oleh spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya dalam rencana Liverpool selama bursa transfer.

Sementara itu, dalam hal transfer, Liverpool hanya mengumumkan perekrutan pemain sayap asal Spanyol, Víctor Muñoz, yang didatangkan dari Osasuna, serta menyelesaikan kepindahan bek Prancis, Jérémy Jaquet, setelah kesepakatan transfer tersebut disetujui sejak Januari lalu dengan nilai 60 juta poundsterling.

Di sisi lain, Lucas Stephenson, salah satu lulusan akademi klub, pindah ke Bolton Wanderers dengan nilai transfer 700 ribu poundsterling, dengan Liverpool mempertahankan 20% dari nilai transfer pemain tersebut di masa depan.

Pihak manajemen klub menyadari sejak awal bahwa menyelesaikan sebagian besar transfer lebih awal akan sulit dilakukan musim panas ini, mengingat penyelenggaraan Piala Dunia, ditambah keinginan Iraola untuk mengevaluasi para pemain yang ada di dalam tim sebelum mengambil keputusan akhir mengenai kebutuhannya, dengan pramusim untuk musim baru akan dimulai di pusat latihan “Kirkby” pada 14 Juli.

Mendatangkan pengganti Mohamed Salah tetap menjadi prioritas utama bagi manajemen Liverpool, terutama karena bintang Mesir tersebut akan menjadi pemain bebas transfer minggu depan, tanpa hingga saat ini mengumumkan klub tujuannya.

Liverpool sebelumnya telah mengajukan tawaran senilai 100 juta euro untuk merekrut sayap Leipzig, Yan Diomande, namun pemain asal Pantai Gading tersebut, menurut laporan tersebut, lebih memilih pindah ke Paris Saint-Germain jika memutuskan untuk meninggalkan klubnya musim panas ini.

Selain itu, pemain asal Prancis Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain juga menarik perhatian petinggi Liverpool, di samping beberapa nama lain yang masuk dalam daftar calon, termasuk Yankuba Menti dari Brighton dan Saeed Al-Mulla dari Cologne.

Langkah-langkah klub tidak hanya terbatas pada posisi sayap, karena mereka juga sedang mempertimbangkan untuk memperkuat lini tengah dan posisi bek kanan selama jendela transfer saat ini. Di sisi lain, masih ada ketidakpastian seputar masa depan sejumlah pemain, terutama Curtis Jones dan Federico Chiesa, serta Harvey Elliott.

Bulan lalu, Liverpool telah menolak tawaran dari Inter Milan senilai sekitar 25 juta euro untuk merekrut Jones, yang memasuki tahun terakhir kontraknya bersama klub.

Sedangkan Keita, yang bergabung dengan Liverpool dari Juventus dua tahun lalu, dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Serie A, setelah minim mendapat kesempatan bermain pada musim lalu.

Di sisi lain, Harvey Elliott diperkirakan akan menentukan keputusannya dalam beberapa pekan mendatang, sambil mengevaluasi perannya dalam proyek baru Iraola, mengingat keinginannya untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak jika ia tidak termasuk dalam rencana pelatih untuk musim depan.