Al-Hilal Saudi menjalin kontak dengan Harry Kane... dan bersiap untuk mengaktifkan klausul Bayern

Klub Al-Hilal mulai mengambil langkah serius untuk memperkuat lini serangnya dengan bintang internasional baru, setelah melakukan negosiasi awal dengan perwakilan penyerang Inggris Harry Kane, pemain Bayern Munich, guna menjajaki kemungkinan merekrutnya selama bursa transfer musim panas mendatang.

Bayern Munich sebelumnya telah mengumumkan pada musim panas 2023 bahwa mereka memperpanjang kontrak Harry Kane hingga tahun 2027, sebuah kesepakatan yang menarik perhatian dunia mengingat status sang pemain dan nilai teknisnya yang tinggi.

Menurut laporan jaringan “Sky Sports”, yang dikutip oleh surat kabar “Okaz” dari Arab Saudi, Kane belum mengambil keputusan hingga saat ini, karena kapten timnas Inggris tersebut lebih memilih untuk mempelajari tawaran olahraga dan finansial yang diajukan oleh Al-Hilal dengan cermat sebelum mengambil keputusan mengenai masa depannya.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa kontrak Kane dengan Bayern Munich memuat klausul yang memungkinkan klub mana pun merekrutnya pada musim ketiga kontraknya dengan biaya 65 juta euro; dan jika klausul penalti ini diaktifkan, klub Bavaria tersebut tidak akan dapat mencegah kepergian penyerangnya.

Al-Hilal berambisi meyakinkan salah satu pencetak gol terbaik dunia untuk bergabung dengan Liga Roshen Saudi, sementara jaringan berita tersebut menegaskan bahwa putaran pembicaraan berikutnya akan menjadi penentu. Hingga saat ini, Bayern Munich belum menerima kontak resmi apa pun dari Al-Hilal terkait kesepakatan tersebut.

Surat kabar Saudi tersebut menutup laporannya dengan menyatakan bahwa negosiasi mungkin akan mengalami kemajuan pesat jika Al-Hilal mengajukan tawaran yang memenuhi harapan Kane dan agennya, baik dari segi finansial maupun olahraga.