Klub Al Hilal asal Arab Saudi berniat mengajukan tawaran resmi kepada klub Inggris, Bournemouth, dalam beberapa pekan mendatang, guna mendatangkan permata Brasil, Ryan, yang berusia 19 tahun, dalam transaksi yang berpotensi menjadi yang paling menonjol selama periode bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Surat kabar Brasil, "Globo", mengungkap pada hari Minggu ini bahwa manajemen Al Hilal menempatkan pemain muda Brasil tersebut di puncak daftar prioritas mereka untuk menggantikan kepergian rekan senegaranya, Malcom, yang telah menghabiskan 3 musim bersama tim sebelum akhirnya keluar dari perhitungan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, untuk musim mendatang.

Menurut sumber-sumber Brasil, dewan direksi Al Hilal sebenarnya sudah mulai mengkaji alternatif-alternatif yang tersedia untuk menutup kekosongan yang akan ditinggalkan Malcom, bersamaan dengan menindaklanjuti tawaran-tawaran yang masuk untuk menjual pemain berusia 32 tahun tersebut.

Penampilan luar biasa Ryan sejak kepindahannya ke Liga Primer Inggris pada awal tahun ini, ditambah kiprah gemilangnya bersama timnas Selecao di Piala Dunia terakhir, telah menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa dan Asia, sehingga membuat persaingan untuk mendapatkan jasanya menjadi sengit.

Talenta Brasil itu telah menjalani 4 pertandingan di Piala Dunia, 3 di antaranya sebagai pemain inti, dan di sepanjang laga tersebut ia berhasil menciptakan satu gol, hal yang memperkuat statusnya sebagai salah satu talenta muda paling menonjol dalam sepak bola dunia.

Manajemen Al Hilal memandang Ryan sebagai investasi jangka panjang, mengingat usianya yang muda, potensi teknis yang luar biasa, serta kemampuannya untuk berkembang, di samping nilai pasar tinggi yang mungkin diraihnya jika ia dijual kembali di masa depan, sebagaimana ditegaskan sumber-sumber Brasil.

Manajemen klub Arab Saudi tersebut saat ini tengah mengkaji syarat-syarat terbaik untuk meyakinkan Bournemouth agar melepas pemainnya, di samping menyiapkan tawaran finansial yang menggiurkan bagi pemain itu sendiri, sebagai persiapan untuk membuka saluran negosiasi langsung dalam periode mendatang.

Para pejabat di Al Hilal menyadari bahwa penyelesaian transaksi ini membutuhkan investasi finansial yang sangat besar, terutama karena Bournemouth membayar 35 juta euro untuk merebut pemain tersebut dari klub Brasil, Vasco da Gama, pada Januari 2026. Namun, Al Hilal menunjukkan kesiapan penuhnya untuk tidak berkompromi dalam berbelanja pemain dengan nilai teknis dan pemasaran seperti ini.