Al Hilal Saudi mengakhiri pemusatan latihan pramusim mereka di Austria setelah tiga pekan bekerja tanpa henti, namun mereka kembali dengan membawa banyak kontradiksi. Tim yang memiliki salah satu skuad terkuat di benua Asia ini menampilkan momen-momen individu yang memukau, tetapi di sisi lain gagal menunjukkan identitas kolektif yang jelas, sehingga meninggalkan kesan bahwa jalan menuju musim yang sukses masih membutuhkan banyak kerja keras.

Selama pemusatan latihan tersebut, Al Hilal memainkan empat pertandingan uji coba, meraih kemenangan atas Sturm Graz asal Austria (2-1) dan Sundowns asal Afrika Selatan (2-0), sebelum kalah dari Mouloudia Aljazair (0-2), dan menutup persiapan mereka dengan hasil imbang dramatis melawan Al Ahli Qatar (3-3).

3 Keuntungan

Meskipun hasil-hasilnya tidak ideal, pemusatan latihan itu membawa sejumlah sinyal positif di level individu, yang paling menonjol adalah penampilan gemilang pemain Belanda Crysencio Summerville, yang membuktikan sejak kemunculan pertamanya bahwa ia mampu menciptakan perbedaan.

Winger yang baru datang itu menunjukkan kecepatan tinggi dalam transisi, serta kepercayaan diri yang besar dalam duel satu lawan satu. Ia juga mencetak gol indah ke gawang Al Ahli Qatar setelah melewati lebih dari satu bek, dalam momen yang menegaskan bahwa Al Hilal telah mendapatkan pemain yang memiliki beragam solusi menyerang.

Di samping Summerville, pemain Brasil Malcom terus menampilkan level yang bagus, menegaskan bahwa ia masih menjadi salah satu kunci terpenting dalam permainan menyerang, meskipun pembicaraan mengenai masa depannya bersama tim terus berlanjut selama periode transfer.

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Pemain Prancis Karim Benzema pun keluar dari pemusatan latihan dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat akhir musim lalu. Memang benar ia belum mencapai level terbaiknya, tetapi ia menunjukkan perbaikan yang jelas dalam pergerakan di dalam kotak penalti dan memulihkan naluri mencetak golnya, sebagaimana terlihat dari golnya ke gawang Al Ahli Qatar.

Meskipun ia masih menyia-nyiakan beberapa peluang mudah, kemunculannya dalam pertandingan-pertandingan uji coba memberi tim pelatih ruang optimisme akan kemungkinan mengembalikan versi yang lebih efektif dari penyerang Prancis itu pada musim baru.

Inzaghi: Pekerjaan Belum Rampung

Sebaliknya, sisi yang paling mengkhawatirkan tetaplah tidak adanya sentuhan taktis yang jelas dari Simone Inzaghi. Setelah menjalani masa persiapan penuh, Al Hilal belum tampil sebagaimana yang diharapkan dari seorang pelatih yang terkenal dengan keteraturan dan kedisiplinan taktik.

Tim mengalami kesulitan dalam lebih dari satu pertandingan akibat penempatan posisi yang buruk, dan muncul ruang-ruang besar di antara lini-lininya. Para pemain juga kehilangan keterpaduan dalam transisi bertahan, yang memungkinkan lawan menciptakan banyak peluang dan dengan mudah menjangkau gawang Al Hilal.

Selain itu, tim tidak tampil dengan agresivitas menyerang seperti biasanya, dan gagal memaksakan dominasi penuh atas jalannya pertandingan meskipun ada perbedaan kualitas teknis yang besar dengan beberapa lawan. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kesiapan sistem sebelum musim bergulir.

Krisis Penjagaan Gawang

Jika ada satu keuntungan teknis yang pasti diperoleh Al Hilal dari pemusatan latihan ini, itu adalah penegasan sekali lagi akan pentingnya kiper Maroko Yassine Bounou. Hal ini menyusul penampilan pucat dari para pemain cadangan.

Oleh karena itu, pemikiran apa pun untuk melepasnya akan melipatgandakan masalah pertahanan tim, terlebih karena sistem belum mencapai level yang memungkinkan untuk mengandalkan solusi lain di posisi yang sensitif ini.

Awal yang Sesungguhnya Belum Tiba

Pertandingan uji coba tidak memberikan penilaian final, tetapi mengungkap arah umum sebuah tim. Al Hilal mengakhiri pemusatan latihan dengan memiliki elemen-elemen menyerang yang mampu menciptakan perbedaan, serta transfer-transfer baru yang menumbuhkan optimisme, tetapi pada saat yang sama mereka belum menampilkan performa kolektif yang dinantikan para pendukungnya.

Dengan semakin dekatnya awal musim, Inzaghi dituntut untuk mengubah kualitas individu ini menjadi sebuah sistem yang utuh, sebab Al Hilal tidak akan bersaing memperebutkan gelar hanya dengan nama-nama besar, melainkan dengan karakter teknis yang hingga kini belum tampil dalam wujud yang biasa dikenal para pendukungnya.