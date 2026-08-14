Al Hilal Pertahankan Kebiasaan Historisnya di Malam Menjatuhkan Al Faisaly

Al Hilal melanjutkan kebiasaan bersejarahnya dalam mengawali perjalanan di ajang Liga Roshn Pro, setelah berhasil meraih kemenangan atas Al Faisaly dengan skor 4-2, Jumat malam, dalam laga pekan pertama kompetisi, sehingga memulai musim baru dengan kemenangan berharga.

Kemenangan "Sang Pemimpin" atas Al Faisaly bukan sekadar meraih 3 poin, tetapi juga menjaga catatan istimewa di pekan pembuka, setelah tim terus terhindar dari kekalahan pada awal perjalanan liga sepanjang sejarah, sebuah angka yang mencerminkan kekuatan Al Hilal dalam menghadapi laga pembuka.

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Al Hilal memasuki pertandingan dengan kuat dan berhasil mencetak tiga gol pada babak pertama, melalui Karim Benzema, Malcom, dan Ruben Neves, sebelum Al Faisaly mencoba bangkit di babak kedua dengan mencetak dua gol, namun Al Hilal memastikan kemenangan lewat gol keempat melalui Neves dari titik penalti.

Dengan kemenangan ini, Al Hilal melanjutkan rentetan hasil positifnya pada pekan pertama Liga Roshn, menegaskan bahwa kehilangan poin sejak awal bukanlah bagian dari perhitungannya, meski lawan dan situasi berbeda dari satu musim ke musim lainnya.

Awal yang baik ini memberikan dorongan moral penting bagi Al Hilal sebelum melanjutkan perjalanan di musim baru, terutama karena tim berambisi bersaing di seluruh gelar, sekaligus menegaskan kembali bahwa pekan pembuka merupakan momen di mana "Sang Pemimpin" tidak menyerahkan kebiasaan bersejarahnya dalam menghindari kekalahan.