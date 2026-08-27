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Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Al Hilal Menyiapkan Kejutan Besar untuk Al Ahli di Klasiko

Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
S. Inzaghi
O. Watkins
Arab Saudi
Italia
Inggris

Pertandingan puncak yang dinantikan di Liga Roshn

Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap persiapan Al Hilal untuk sebuah kejutan besar bagi rivalnya, Al Ahli, dalam laga yang akan mempertemukan keduanya pada Selasa mendatang di Stadion Kingdom Arena di Riyadh, dalam ajang kompetisi Liga Roshn Saudi.

Liga Sepak Bola Profesional Saudi sebelumnya telah mengubah jadwal dua pertandingan Al Hilal berikutnya dalam kompetisi ini, mengingat persiapan Al Ahli untuk menjalani laga melawan Auckland pada pertandingan pembuka Piala Antarklub Dunia kemarin, Rabu. Dengan demikian, "Sang Bos" akan memainkan laga pekan keempat melawan Al Khaleej pada Jumat mendatang, kemudian menghadapi "Al Raqi" (pekan ketiga) pada 1 September mendatang.

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Menurut surat kabar Saudi "Arriyadiyah", pelatih Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, memutuskan untuk menyusun program khusus bagi pemain Inggris Ollie Watkins, dengan tujuan mempersiapkannya sebelum laga El Clasico melawan Al Ahli.

Surat kabar itu menegaskan bahwa Watkins "30 tahun" akan tiba di Riyadh melalui pesawat khusus pada Jumat malam esok, sebagai persiapan untuk masuk ke dalam skuad klub ibu kota tersebut.

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

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Sejumlah laporan media pada Rabu kemarin menyebutkan bahwa Al Hilal Saudi telah merampungkan transfer bintang Aston Villa, Ollie Watkins, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung ini.

Pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan melalui akunnya di "X":  "Breaking: Kini, Al Hilal telah mencapai kesepakatan atas semua detail transfer untuk merekrut Ollie Watkins, here we go".

Ia melanjutkan: "Detail eksklusif: Aston Villa kini telah menerima penawaran terakhir senilai 58,4 juta euro ditambah 2 juta euro tambahan untuk penyerang Inggris tersebut.. Lampu hijau dari Aston Villa, dan pemain itu akan terbang ke Arab Saudi pekan ini".

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