Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap persiapan Al Hilal untuk sebuah kejutan besar bagi rivalnya, Al Ahli, dalam laga yang akan mempertemukan keduanya pada Selasa mendatang di Stadion Kingdom Arena di Riyadh, dalam ajang kompetisi Liga Roshn Saudi.

Liga Sepak Bola Profesional Saudi sebelumnya telah mengubah jadwal dua pertandingan Al Hilal berikutnya dalam kompetisi ini, mengingat persiapan Al Ahli untuk menjalani laga melawan Auckland pada pertandingan pembuka Piala Antarklub Dunia kemarin, Rabu. Dengan demikian, "Sang Bos" akan memainkan laga pekan keempat melawan Al Khaleej pada Jumat mendatang, kemudian menghadapi "Al Raqi" (pekan ketiga) pada 1 September mendatang.

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Menurut surat kabar Saudi "Arriyadiyah", pelatih Al Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, memutuskan untuk menyusun program khusus bagi pemain Inggris Ollie Watkins, dengan tujuan mempersiapkannya sebelum laga El Clasico melawan Al Ahli.

Surat kabar itu menegaskan bahwa Watkins "30 tahun" akan tiba di Riyadh melalui pesawat khusus pada Jumat malam esok, sebagai persiapan untuk masuk ke dalam skuad klub ibu kota tersebut.

Sejumlah laporan media pada Rabu kemarin menyebutkan bahwa Al Hilal Saudi telah merampungkan transfer bintang Aston Villa, Ollie Watkins, pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung ini.

Pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan melalui akunnya di "X": "Breaking: Kini, Al Hilal telah mencapai kesepakatan atas semua detail transfer untuk merekrut Ollie Watkins, here we go".

Ia melanjutkan: "Detail eksklusif: Aston Villa kini telah menerima penawaran terakhir senilai 58,4 juta euro ditambah 2 juta euro tambahan untuk penyerang Inggris tersebut.. Lampu hijau dari Aston Villa, dan pemain itu akan terbang ke Arab Saudi pekan ini".

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