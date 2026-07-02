Al-Hilal Mengguncang Pasar Transfer Al-Ahly... Greenwood Adalah "Target" yang Tak Bisa Dilewatkan!

Laporan media mengungkap langkah mengejutkan dari Al-Hilal untuk mendekati pemain asal Inggris Mason Greenwood, yang saat ini membela Olympique Marseille di Prancis, dan merupakan salah satu target Al-Ahly selama bursa transfer musim panas.

Al-Ahly sebelumnya telah menempatkan pemain sayap Olympique Marseille tersebut sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini depan, di tengah ketidakpastian yang menyelimuti masa depan pemain Aljazair Riyad Mahrez, serta keinginan manajemen untuk merekrut bintang yang mampu memimpin serangan tim pada musim depan.

Namun, rencana Al-Ahly tidak berjalan sesuai rencana, setelah jurnalis Ahmed Al-Ajlan—yang dekat dengan Al-Hilal—mengungkapkan bahwa manajemen klub ibu kota tersebut telah membuka jalur komunikasi dengan Olympique Marseille dan mulai membahas kemungkinan mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Greenwood pada musim panas ini.

Laporan media lainnya menegaskan bahwa Al-Hilal tidak ingin melepaskan kesepakatan ini, terutama karena pemain Brasil Malcom de Oliveira tidak akan melanjutkan kariernya bersama tim tersebut.

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Pemain asal Inggris ini sangat diandalkan di Al-Hilal, yang berupaya menambah elemen penyerang baru yang memiliki kecepatan dan kemampuan untuk membuat perbedaan, terutama setelah penampilan menonjol yang ia tunjukkan bersama Marseille musim lalu.

Di sisi lain, Al-Ahli masih menganggap Greenwood sebagai pilihan utama untuk memperkuat sayap, di mana manajemen menilai dia adalah pemain yang paling cocok untuk memimpin lini depan pada fase mendatang, sehingga masuknya Al-Hilal ke dalam negosiasi ini menjadi pukulan telak bagi rencana “Al-Raqi”.

Diharapkan dalam beberapa hari ke depan akan terjadi perkembangan pesat terkait masa depan Greenwood, seiring berlanjutnya komunikasi antara berbagai pihak, dalam salah satu transfer paling menarik di bursa transfer Saudi, terutama karena persaingan kali ini tidak terjadi di lapangan, melainkan di meja perundingan.