Para bintang klub Al-Hilal mendominasi daftar skuad Timnas Arab Saudi U-21 yang tengah bersiap untuk tampil pada turnamen sepak bola Asian Games, sementara top skor Liga Joy Elite justru absen darinya.

Timnas Arab Saudi U-21 tengah bersiap untuk berpartisipasi dalam Asian Games yang berlangsung di Kota Nagoya, Jepang, pada periode 14 September hingga 3 Oktober tahun ini.

Pelatih kepala tim muda Arab Saudi asal Italia, Luigi Di Biagio, mengumumkan daftar akhir yang bersiap untuk mengarungi turnamen tersebut, yang mencakup 23 pemain, di antaranya 4 pemain dari Al-Hilal, yaitu Mishal Al-Daoud, Saad Al-Mutairi, Sabri Dahl, dan Turki Al-Ghamil.

Sebaliknya, daftar tersebut mencakup 3 pemain dari Al-Nassr, yaitu Awad Aman, Bassam Hazazi, dan Saad Haqawi, berbanding dua pemain dari Al-Ittihad, yaitu Mohammed Barnawi dan Farha Al-Shamrani, dan dua pemain pula dari Al-Qadsiah, yaitu Ammar Al-Yuhaibi dan Iyad Housa.

Daftar tersebut hanya memuat satu pemain dari Al-Ahli, yaitu winger Ziyad Malla, top skor kedua Liga Joy Elite (Liga Arab Saudi U-21) dengan koleksi 4 gol, sama dengan Jefferson Ramos, bintang Al-Fateh yang datang dari Tanjung Verde.

Adapun kejutan terbesar adalah absennya top skor Liga Arab Saudi U-21, yaitu Mohammed Al-Issa, penyerang Al-Ettifaq, yang mencetak 5 gol dalam dua pertandingan pertama di turnamen tersebut.

Perlu diketahui bahwa Timnas Arab Saudi berada di Grup Empat pada Asian Games, bersama Timnas Qatar yang akan dihadapinya pada 18 September ini, empat hari sebelum menghadapi Timnas Korea Selatan.

Berikut ini adalah daftar skuad Timnas Arab Saudi U-21