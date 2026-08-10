Manajemen klub Al Hilal Arab Saudi meningkatkan nada ketegasannya dalam kasus Joao Cancelo, dalam pesan tersirat kepada Barcelona bahwa bek asal Portugal itu masih berstatus sebagai pemain Al Hilal hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Klub ibu kota tersebut mengumumkan daftar nomor punggung para pemainnya untuk musim baru 2026/2027, yang di dalamnya pemain Portugal berusia 32 tahun itu diberi kaus bernomor 20, nomor yang sama yang ia kenakan pada periode pertamanya bersama tim, dan yang juga ia pakai bersama timnas Portugal.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyoroti bahwa langkah ini datang meskipun kesepakatan transfer Cancelo ke Barcelona hampir mencapai garis akhir, dengan nilai sekitar 10 juta euro, setelah adanya kesepakatan yang nyaris rampung antara kedua klub mengenai rincian transaksi yang telah menjadi incaran pemain tersebut sejak akhir musim lalu.

Cancelo telah menjalani 23 pertandingan dengan kaus Barcelona pada paruh kedua musim lalu, di mana ia mencetak dua gol dan menyumbang tiga assist, sehingga berubah menjadi elemen utama dalam susunan pemain Hansi Flick di tengah berulangnya cedera otot yang dialami Alejandro Balde.

Meskipun transfer ini dianggap prioritas bagi direktur olahraga Deco dan pelatih Jerman Flick, yang meminta untuk merekrutnya kembali setelah penampilannya yang mengesankan, sejumlah kerumitan terkait pajak menunda pengumuman resmi kepindahan tersebut.

Di sisi lain, Al Hilal tidak memasukkan Cancelo ke dalam perhitungan teknis mereka untuk musim mendatang, setelah merekrut Mohammed Mahzari senilai 8 juta euro untuk mengisi posisi yang sama, dan hanya bersikeras untuk mengembalikan nilai investasinya setelah memboyongnya dari Manchester City, hal yang menjelaskan mengapa mereka bersikukuh memperoleh 10 juta euro, jumlah yang menurut Barcelona siap dibayarkan untuk seorang pemain yang mengenal klub dengan baik dan mampu bermain di kedua sisi.

Meski dengan segala perkembangan ini, Cancelo kembali ke latihan Al Hilal pada 7 Agustus lalu, setelah masa liburnya berakhir menyusul keikutsertaannya di Piala Dunia dan tersingkir di babak 16 besar melawan Spanyol. Beberapa hari menjalani latihan individu, ia secara mengejutkan bergabung dengan kelompok latihan di bawah arahan Simone Inzaghi, sebuah langkah yang diperkuat klub dengan memberinya nomor 20.

Kendati demikian, keyakinan masih menyelimuti lingkungan internal Barcelona akan kemungkinan menuntaskan transfer ini sebelum 1 September, dan kembalinya Cancelo mengenakan kaus Blaugrana untuk ketiga kalinya dalam kariernya.