Al-Hilal Melampaui Imajinasi... Tawaran "Gila" untuk Merebut Rafinha dari Hati Barcelona

Laporan media pada Sabtu malam ini mengungkap langkah baru dari manajemen Al-Hilal Saudi untuk merekrut pemain Brasil Raphinha, bintang klub Spanyol Barcelona.

Al-Hilal sebelumnya telah beberapa kali menunjukkan minat untuk merekrut pemain tersebut, namun Raphinha dan Barcelona tetap bersikukuh untuk tetap bersama.

Surat kabar Spanyol “Sport” melaporkan bahwa Al-Hilal siap menawarkan gaji yang sangat menggiurkan kepada Raphinha, mencapai 50 juta euro per musim, yang melebihi empat kali lipat gaji yang ia terima saat ini di Barcelona.

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Rafinha saat ini menerima gaji sebesar 12 juta euro per musim bersama Barça, sehingga Al-Hilal memutuskan untuk memikat sang pemain dengan tawaran gaji yang tak tertahankan.

Surat kabar yang dekat dengan Barcelona itu menjelaskan bahwa sang pemain pada dasarnya ingin tetap menjadi bagian dari rencana pelatih asal Jerman, Hans Flick, namun tawaran Al-Hilal tidak bisa ditolak.

Beberapa hari ke depan diperkirakan akan menyaksikan perkembangan menarik terkait masa depan sang pemain, baik tetap bersama Barcelona maupun pindah ke Al-Hilal, mengingat ia terikat kontrak hingga musim panas 2028.