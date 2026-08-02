Al Hilal Kejutkan United soal Transfer yang Dinanti, Keputusan dalam Hitungan Hari

Al Hilal Saudi memasuki fase baru dalam negosiasi untuk merekrut pemain Senegal, Iliman Ndiaye, winger Everton dari Inggris, setelah menyatakan kesiapannya memenuhi tuntutan finansial klub Inggris tersebut selama bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Menurut yang disebutkan jurnalis Turki Ekrem Konur, Al Hilal tidak keberatan membayar sekitar 75 juta pound sterling, yaitu nilai yang ditetapkan Everton untuk menyetujui penjualan pemain tersebut, di samping menawarkan gaji besar yang jauh melampaui apa yang bisa didapatkannya di Eropa.

Keseimbangan negosiasi pun berubah dengan masuknya Al Hilal secara kuat ke dalam jalur transaksi ini, di mana Everton tidak lagi terpaksa menurunkan tuntutan finansialnya atau membahas tawaran-tawaran yang mencakup pembayaran tertunda, terutama tawaran yang diajukan Manchester United.

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Laporan-laporan pers lainnya mengindikasikan bahwa transaksi ini akan dituntaskan dalam beberapa hari ke depan, karena "pemimpin Asia" berupaya membangun tim yang kuat demi meraih ganda gelar Liga dan Asia.

Ndiaye merupakan salah satu target utama Al Hilal untuk memperkuat lini depan, seiring keinginan tim pelatih menambah seorang winger yang memiliki kecepatan dan kemampuan untuk membuat perbedaan, terutama setelah gagalnya lebih dari satu target selama pekan-pekan lalu.

Masa depan pemain tersebut masih terbuka untuk segala kemungkinan, namun masuknya Al Hilal dengan kekuatan finansial sebesar ini bisa memberinya keunggulan yang jelas dalam perburuan merekrut bintang Senegal tersebut, jika sang pemain memutuskan menjalani petualangan baru di luar Liga Inggris.