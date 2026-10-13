Pelatih kepala Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, menolak bertanggung jawab atas kekalahan dari Shabab Al Ahli di Liga Champions Asia Elite, dan menunjuk beberapa penyebab lain di balik kekalahan tersebut.

Al Ittihad takluk 1-2 di hadapan tamunya Shabab Al Ahli, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam, di Stadion Al Inma, Jeddah, pada matchday kedua fase liga turnamen Asia tersebut.

Wissing mengatakan dalam konferensi pers setelah pertandingan, seperti dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat": "Saya sedih karena kekalahan ini, kami ingin menang untuk menebus kekalahan di liga."

Al Ittihad menelan kekalahan dalam dua pertandingan berturut-turut, setelah tumbang 1-3 di markas Al Hilal, Sabtu lalu, pada matchday kedelapan Liga Roshn Saudi.

Mengenai penyebab kekalahan, dia menjelaskan: "Kami kebobolan dua gol akibat kesalahan-kesalahan sederhana yang membuat tugas menjadi lebih sulit setelahnya. Tugas saya sebagai pelatih adalah bekerja dengan para pemain. Kami lebih baik di babak kedua, kami sampai ke gawang lawan, tetapi kami tidak berhasil."

Dia menambahkan: "Kami bermain dengan 3 penyerang karena kami memiliki lebih banyak umpan silang, dan salah satu umpan silang itu seharusnya bisa dimanfaatkan. Kami tidak menjalani pertandingan ini dengan baik, kami punya banyak peluang dan seharusnya kami bisa lebih baik."

Dia melanjutkan: "Hanya awal yang buruk yang menjadi penyebabnya. Saya melihat statistik, kami benar-benar menguasai bola dengan persentase yang besar, dan itu bukti dominasi. Kami mencoba mengubah jalannya pertandingan tetapi tidak berhasil."

Dia meneruskan: "Jangan lupa bahwa kami menjalani pertandingan berat dua hari sebelumnya, ditambah situasi yang sulit. Hal itu memengaruhi kami, tetapi ini bukan alasan."

Dia menuturkan: "Setelah kekalahan, pendapat yang berbicara tentang mengganti para pemain itu mudah. Kami pernah melakukannya dan menang, tetapi setelah kekalahan semua ucapan menjadi mudah. Ketika saya mengambil keputusan, itu berdasarkan analisis."

Dia melengkapi: "Jeda panjang pertama bisa jadi berpengaruh. Kami ingin kembali dengan kuat tetapi hal itu tidak terjadi. Ada pemain yang duduk lama tanpa bermain, dan itu berpengaruh, tetapi kami bekerja dengan baik pada periode ini, hanya saja kami tidak beruntung dari sisi hasil."

Dia mengakhiri: "Sebelum jeda kami melakukan beberapa kesalahan, tetapi kami beruntung bisa meraih hasil-hasil bagus, dan itulah yang berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Tugas saya saat menang atau kalah adalah menganalisis semua hal lalu bekerja untuk memperbaikinya."

Hasil minor ini menjadi yang kedua secara berturut-turut bagi "Sang Macan" di turnamen Asia, setelah hasil imbang 1-1 dengan Al Shamal dari Qatar pada matchday pertama fase liga.

Perolehan Al Ittihad terhenti di angka satu poin, yang menempatkan mereka di peringkat kedua belas dalam klasemen zona Barat di turnamen Asia tersebut.