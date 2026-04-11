Al-Hilal dan Al-Nassr bersaing untuk merekrut salah satu pemain Inter Milan yang dipinjamkan pada musim ini.

Pemain Prancis Benjamin Pavard bermain musim ini bersama Olympique Marseille sebagai pemain pinjaman dari Inter Milan.



Kontrak Pavard dengan Inter Milan berlaku hingga tahun 2028, sementara nilai pasarnya diperkirakan sekitar 15 juta euro, yang menjadikannya target menarik di bursa transfer musim panas.

Menurut surat kabar "Al-Youm" dari Arab Saudi, Pavard kembali menjadi incaran utama Al-Hilal dan Al-Nassr musim ini, terutama setelah ia tidak lagi masuk dalam rencana klub Prancisnya dan masa pinjamannya hampir berakhir.



Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa meskipun Al-Hilal dan Al-Nassr ikut dalam persaingan untuk merekrut Bafard, pemain Prancis tersebut tidak memprioritaskan pindah ke Liga Roshen saat ini.

Media tersebut juga mengungkap adanya minat dari klub Turki, Fenerbahçe dan Galatasaray, serta pemantauan dari Manchester United untuk merekrut Bafard pada musim panas mendatang, meskipun gaji tahunannya yang mencapai sekitar 5 juta euro mungkin menjadi hambatan dalam kesepakatan tersebut.

Bek Prancis tersebut telah tampil dalam 33 pertandingan bersama Olympique Marseille musim ini, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan tiga assist.



