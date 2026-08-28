Al Hilal membombardir gawang tuan rumah Al Khaleej dengan skor (5-1) dalam duel menarik yang digelar di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd pada Jumat malam ini, dalam laga pekan keempat Liga Roshn Saudi Pro League.

Sang tim biru menguasai jalannya pertandingan berkat gebrakan ofensif dini yang memastikan tiga poin di babak pertama, sehingga menambah koleksinya menjadi 9 poin dengan hasil sempurna dari tiga pertandingan yang membawanya naik ke peringkat kedua, sementara koleksi poin Al Khaleej tertahan di angka 3 poin di peringkat ke-13.

Al Hilal segera menerjemahkan dominasi dininya pada menit ke-15, setelah Savic mengirim umpan silang matang dari sisi kiri yang disambut Mitrovic dengan sundulan luar biasa yang membenamkan bola ke gawang.

Tekanan tim tamu terus berlanjut melalui pergerakan Summerville yang merepotkan, yang berbuah gol kedua pada menit ke-29 setelah penetrasi memikat dari pemain Belanda itu dan umpan matang untuk Savic yang menembak langsung ke gawang.

Reaksi tuan rumah tak lama menyusul; setelah percobaan pertama dari Al Sa'di pada menit ke-36, Al Khaleej berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-38 usai Crispo lolos berhadapan dengan penjaga gawang dan penyelamatan pertama dari Bono, sebelum Al Amri kembali menyambut bola dengan sundulan ke gawang.

Balasan Al Hilal datang dengan cepat; Hernandez mengembalikan jarak keunggulan lewat gol ketiga pada menit ke-40 dengan tembakan keras dari dalam kotak penalti, sebelum Summerville memahkotai usaha luar biasanya dengan gol keempat pada menit ke-43 setelah melewati bek Asiri dengan indah dan lolos sepenuhnya berhadapan dengan gawang. Pada menit ketiga masa tambahan waktu, Mendes menutup lima gol babak pertama setelah mengecoh penjaga gawang Maurice dan menempatkan bola dengan santai ke gawang.

Al Hilal memasuki babak kedua dengan melanjutkan gempuran ofensifnya, dan Mendes nyaris menambah gol keenam pada menit ke-47 dengan tembakan yang melewati sisi tiang gawang. Peluang terus berdatangan lewat Summerville pada menit ke-54 dan ke-61 di tengah upaya-upaya Al Khaleej lewat tembakan Crispo yang dihalau Bono.

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Menit ke-64 menyaksikan momen wasit yang memicu kontroversi luas; Bono memberikan tendangan gawang kepada rekannya Koulibaly, namun bek asal Senegal itu memegang bola dengan tangannya untuk menempatkannya kembali karena mengira permainan belum dimulai, sehingga wasit memberikan tendangan penalti untuk Al Khaleej dengan pertimbangan bahwa bola sudah bergerak di lapangan, sebuah keputusan yang dikuatkan oleh teknologi VAR.

Bono berhasil dengan caranya sendiri menepis tendangan penalti yang dieksekusi Barrow, menjaga gawangnya dan menggagalkan Al Khaleej memperkecil ketertinggalan. Skor pun tetap bertahan hingga peluit akhir meski Al Hilal terus melancarkan upaya ofensif untuk memperlebar jarak, yang paling menonjol adalah aksi Summerville yang lolos sendirian pada masa tambahan waktu dan diakhiri dengan tembakan yang membentur tiang gawang.