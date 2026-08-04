Persaingan antara banyak klub semakin sengit untuk memenangkan transfer-transfer penting selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, yang menyaksikan sejumlah kesepakatan dirampungkan dengan nilai besar.

Kurang dari satu bulan tersisa hingga penutupan periode transfer besar Eropa, dan beberapa klub sudah mulai mengambil langkah-langkah mereka.

Surat kabar "Mundo Deportivo" memantau 10 transfer termahal sejauh ini di bursa musim panas. Namun demikian, daftar ini kemungkinan besar akan berubah secara signifikan mengingat keberadaan sejumlah pemain di pasar transfer seperti Yan Diomande, Julian Alvarez, dan mungkin Vinicius Junior, serta Rodri.

Jika transfer-transfer ini terwujud, maka nilainya akan sangat besar dan akan berpengaruh signifikan terhadap peringkat ini.

Berikut adalah 10 transfer termahal di bursa ini:

1 – Morgan Rogers (23 tahun): Chelsea - 138 juta euro

Gelandang asal Inggris ini memuncaki daftar tersebut saat ini, dan kepindahannya ke Chelsea dari Aston Villa menjadi transfer termahal dalam sejarah klub. Ia diperkirakan akan menjadi pemain inti dalam rencana Xabi Alonso.

2 – Elliot Anderson (23 tahun): Manchester City - 135 juta euro

Anderson bergabung dengan Manchester City untuk memperkuat lini tengah tim asuhan pelatih Enzo Maresca. Penampilan gemilangnya bersama Nottingham Forest musim lalu membuatnya layak pindah ke salah satu raksasa sepak bola Inggris, dengan nilai yang mahal.

3 – Sandro Tonali (26 tahun): Tottenham - 108 juta

Tottenham mengerahkan segala upayanya di bursa transfer musim panas ini setelah nyaris terdegradasi musim lalu. Bergabungnya Tonali dari Newcastle merupakan transfer termahal dalam sejarah klub, sekaligus menjadikannya salah satu pemain sepak bola Italia termahal sepanjang masa.

4 – Matheus Fernandes (21 tahun): Tottenham - 99 juta

Pemain lain bergabung dengan klub London itu untuk bermain di bawah arahan Roberto De Zerbi, kali ini dari West Ham. Klub bertekad untuk menghindari terulangnya penderitaan musim lalu, dan telah berinvestasi besar-besaran dalam memperkuat tim agar dapat bersaing lagi dengan klub-klub elite Inggris.

5 – Gonzalo Ramos (25 tahun): Milan - 74 juta

Ia bergabung dengan Paris Saint-Germain pada 2024, tetapi bukan pemain inti mengingat persaingan yang ketat untuk posisi di lini serang klub Prancis tersebut.

Kini, pemain asal Portugal itu berharap menjalani pengalaman baru di Italia, di mana ia diperkirakan akan menjadi pemain paling menonjol di barisan Milan.

6 – Anthony Gordon (25 tahun): Barcelona - 70 juta euro

Ia menjadi yang pertama bergabung dengan Barcelona pada periode transfer musim panas ini, datang dari Newcastle dengan nilai 70 juta euro ditambah 10 juta euro sebagai bonus.

Hal itu terjadi atas permintaan khusus dari pelatih Hansi Flick dan anggota manajemen olahraga, yang melihat pada penyerang Inggris itu kualitas-kualitas yang membuatnya sangat cocok dengan gaya bermain pelatih asal Jerman tersebut.

7 – Jeremie Jacquet (20 tahun): Liverpool - 70 juta

Setelah kepergian Konate ke Real Madrid, Liverpool membutuhkan penguatan lini pertahanannya, dan mereka telah melakukannya.

Klub membayar 70 juta untuk mendatangkan pemain muda asal Prancis itu dari Stade Rennes, di mana ia tampil dalam 21 pertandingan di seluruh kompetisi musim lalu dan absen dari 13 pertandingan karena cedera bahu.

8 – Crysencio Summerville (24 tahun): Al Hilal Saudi – 64,5 juta euro

Yang pertama menuju Arab Saudi. Pemain asal Belanda ini terdegradasi dari Liga Primer Inggris musim lalu bersama West Ham, meninggalkan dana yang besar untuk klub.

Penampilan menonjolnya di Piala Dunia, dengan mencetak dua gol, menarik minat banyak klub, tetapi Summerville pada akhirnya memilih Al Hilal, di mana ia akan bermain bersama Benzema dan Darwin Nunez, serta lainnya.

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9 – Maxence Lacroix (26 tahun): Chelsea - 60,7 juta euro

Pemain lain dari Chelsea bergabung dengan daftar ini. Tim asuhan Xabi Alonso terus memperkuat barisannya dengan pengeluaran besar, dan Lacroix adalah tambahan baru lainnya. Bek tengah asal Prancis itu tiba dari Crystal Palace dan menandatangani kontrak hingga Juni 2032.

10 – Johan Manzambi (20 tahun): Aston Villa - 60 juta

Ia adalah salah satu bintang paling menonjol di Piala Dunia. Penampilan gemilangnya bersama Swiss (3 gol dan dua assist) menarik minat klub-klub Eropa terbesar, dan pada akhirnya Aston Villa berhasil mendatangkannya.

Klub Inggris itu membayar 60 juta euro kepada Freiburg untuk mendatangkan gelandang muda asal Swiss tersebut.

Sepuluh pemain yang membebani tim mereka dengan nilai besar, dan mereka menghadapi tekanan besar untuk tampil menonjol mengingat dana yang telah dikeluarkan untuk mereka. Kita akan lihat apakah kesepakatan-kesepakatan ini akan meraih kesuksesan gemilang begitu kompetisi resmi bergulir.