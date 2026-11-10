Al Hilal atau Al Merrikh? Keputusan Resmi dari Komite Banding Pastikan Identitas Juara Liga Sudan

Al Hilal resmi dinobatkan sebagai juara Liga Super Sudan musim 2025/2026, menyusul keputusan yang dikeluarkan oleh komite banding Federasi Sepak Bola Sudan pada hari Selasa ini.

Al Hilal mengumumkan bahwa komite tersebut memutuskan untuk menerima permohonan peninjauan yang diajukan oleh klub, serta membatalkan keputusan sebelumnya yang telah memberikan poin dari laga el clasico kepada Al Merrikh.

Sebelumnya, Al Hilal telah memastikan gelar juara setelah kemenangannya atas Al Merrikh, sebelum klub yang disebutkan terakhir mengajukan protes resmi dengan dalih ketidaksahan keikutsertaan sejumlah pemain naturalisasi di skuad Al Hilal.

Setelah meninjau kasus tersebut, komite banding memutuskan untuk menyatakan Al Hilal sebagai pihak yang kalah dalam laga el clasico, dan memberikan gelar juara kepada Al Merrikh.

Pertandingan berikutnya ALH CAF Champions League 11.00 HOA

Al Hilal menyatakan dalam pernyataan resmi: "Klub kami merebut kembali gelar Liga Super pada hari Selasa ini, melalui keputusan dari komite banding Federasi Sepak Bola Sudan, yang menerima permohonan peninjauan yang diajukan oleh klub baik secara formal maupun substantif, dan membatalkan keputusan sebelumnya yang memutuskan pengalihan poin laga el clasico kepada Al Merrikh Khartoum".

Pernyataan itu melanjutkan: "Komite, yang dipimpin oleh Maulana Muhammad Hamad Al Bashir selaku ketua komite, dengan anggota Ustaz Muhammad Isa, Dr. Zuhair Abdulmalik, dan Penasihat Al Zain Al Dukhairi sebagai anggota sekaligus pelapor, menggelar dua kali pertemuan pada 9 dan 10 November ini, dan setelah meninjau permohonan serta dokumen yang dilampirkan, menyimpulkan untuk mengesahkan hasil pertandingan sebagaimana tercantum dalam laporan wasit".

Ia melanjutkan: "Berdasarkan keputusan itu, gelar kembali ke lemari penghargaan sang tuan rumah negeri ini, sehingga klub terus menegaskan posisinya sebagai klub dengan raihan gelar terbanyak di Sudan".