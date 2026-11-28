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Al-Hilal asuhan Simone Inzaghi terus melaju. Bertandang ke markas Al-Ettifaq yang tidak mudah ditaklukkan, tim asuhan mantan pelatih Inter itu menang 3-1. Sergej Milinkovic-Savic turut menyumbang satu gol yang menambah perolehan timnya, bersama dua gol dari Watkins.

Kemenangan ini penting bagi tim asal Riyadh yang kembali ke puncak klasemen Liga Pro Saudi pada pekan ketika dua pesaing lainnya dalam perebutan gelar juga telah menang, yakni Al-Qadsiah yang diperkuat Retegui dan Reijnders serta Al-Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo.

Tim Inzaghi kini memimpin dengan 33 poin, unggul dua poin atas kedua rivalnya. Yang terpenting, mereka meraih kemenangan keenam berturut-turut, pencapaian yang kian menempatkan Milinkovic-Savic dan rekan-rekannya sebagai kandidat terdepan untuk merebut gelar yang terakhir mereka raih pada musim 2023-2024, ketika Jorge Jesus membawa klub itu menjadi juara.

Musim masih panjang, tetapi mantan pelatih Lazio itu lebih bertekad dari sebelumnya untuk menjuarai liga Arab Saudi tahun ini, setelah melakukannya di Serie A bersama Inter.