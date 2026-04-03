Al-Hammadi: Irak dibangun atas dasar kesabaran... dan kami telah menempuh perjalanan terpanjang menuju Piala Dunia

Penyerang Irak Ali Al-Hammadi telah menorehkan namanya dengan tinta emas dalam sejarah sepak bola Irak, setelah membawa timnas negaranya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 dengan mencetak gol pertama dalam kemenangan berharga atas Bolivia (2-1), pada pertandingan yang memastikan "Singa Mesopotamia" meraih tiket ke Piala Dunia.

Dalam wawancara dengan situs "Talk Sport" Inggris, Al-Hammadi, yang berusia 24 tahun, mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa atas pencapaian ini, menegaskan bahwa perjalanan kualifikasi tidaklah mudah, melainkan penuh tantangan, baik dari segi lamanya babak kualifikasi maupun kesulitan perjalanan antarbenua.

Penyerang Irak itu menjelaskan bahwa timnas negaranya menempuh perjalanan terpanjang menuju Piala Dunia, dengan memainkan 21 pertandingan di babak kualifikasi, lebih banyak daripada tim nasional lainnya, sambil menyoroti bahwa perjalanan panjang yang melebihi 30 jam akibat penutupan ruang udara merupakan salah satu kesulitan utama yang dihadapi tim.

Al-Hammadi mengatakan: "Irak adalah negara yang dibangun atas kesabaran dan kekuatan, dan apa yang tercapai hari ini akan tetap abadi dalam ingatan," sambil menambahkan bahwa kegembiraan lolos ke Piala Dunia berubah menjadi perayaan besar-besaran, di mana lebih dari 46 juta warga Irak di seluruh dunia menyaksikan pertandingan tersebut.

Pemain tersebut berbicara tentang ikatan mendalamnya dengan tanah airnya meskipun dibesarkan di Inggris, dengan mengatakan: "Saya lahir di Irak dan dibesarkan di Inggris, tetapi rasa memiliki saya terhadap Irak tidak berubah, dan apa yang terjadi terasa seperti mimpi."

Al-Hammadi saat ini sedang mempersiapkan diri untuk kembali ke kondisi prima bersama klub Inggrisnya, Luton Town, setelah absen cukup lama musim ini karena cedera, di mana ia hanya tampil dalam 8 pertandingan.

Menjelang dimulainya Piala Dunia, penyerang muda ini berupaya memulihkan kebugarannya agar berada dalam kondisi terbaik saat Irak menghadapi timnas Prancis, Norwegia, dan Senegal di babak penyisihan grup.