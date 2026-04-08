Al-Hadari tentang penyelamatan ajaib Bono: Dia lebih dulu 23 tahun

Legenda penjaga gawang Mesir, Essam El-Hadary, mengenang kembali masa-masa bersama timnas Mesir yang ia pimpin meraih gelar Piala Afrika tiga kali berturut-turut (2006, 2008, dan 2010).

Dalam wawancara televisi dengan saluran "On Sport" Mesir, El-Hadary ditanya mengenai kesamaan salah satu penyelamatannya dengan penyelamatan gemilang kiper timnas Maroko dan Al-Hilal Saudi, Yassine Bounou, saat menghadapi Manchester City di Piala Dunia Antarklub terakhir. Mantan kiper Al-Ahly dan Zamalek itu pun menjawab: "Bounou adalah saudaraku, bukan hanya temanku, dan kami selalu berkomunikasi."

Dia melanjutkan: "Saya telah menyinggung kesamaan penyelamatan yang saya lakukan saat menghadapi El Hadji Diouf (mantan bintang Senegal) 23 tahun lalu, pada tahun 2002, dengan penyelamatan Bono di Piala Dunia Antarklub.. Mungkin penyelamatan Bono lebih mudah karena dia berada di dalam kotak penalti, sementara saya menghadapi El Hadji Diouf yang sendirian dari tengah lapangan."

Dia menambahkan: "Namun, Bono mencoba satu atau dua kali, hingga akhirnya berhasil melakukan penyelamatan itu."

Mengenai penyelamatan tersulit yang pernah dilakukannya sepanjang kariernya, El Hadary menyebut situasi satu lawan satu dengan El Hadj Diouf, serta penyelamatannya saat menghadapi bintang Pantai Gading, Didier Drogba, di Piala Afrika.