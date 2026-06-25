Al-Hadari: Maroko kini telah menjadi tim nasional Eropa... dan kemungkinan besar prestasi tahun 2022 dapat terulang

Kiper legendaris tim nasional Mesir, Essam El-Hadary, memuji penampilan tim nasional Maroko di Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa "Singa Atlas" memiliki kualitas teknis yang sangat baik, yang menempatkan mereka sejajar dengan tim-tim Eropa.

Mantan penjaga gawang Al-Ahly dan Zamalek itu mengatakan dalam program “Hajma Murtada” yang disiarkan di saluran “Sky News Arabia”: “Tim nasional Maroko dapat dikategorikan sebagai tim Eropa, bukan Afrika, karena mereka kuat dan memiliki pemain-pemain dengan level yang sangat tinggi.”

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Mengenai kemenangan Maroko terbaru atas Haiti (4-2) pada penutupan babak penyisihan grup, El Hadary mengatakan: “Dalam pertandingan melawan Haiti, yang terpenting adalah fokus terlebih dahulu untuk mencetak gol pertama, dan tidak memikirkan kemenangan dengan skor tiga atau empat gol sejak awal.. Ketika gol pertama tercipta, segalanya menjadi lebih mudah, dan gol-gol lainnya akan datang secara alami.”

Mantan kiper timnas Mesir itu menambahkan bahwa “penampilan yang ditunjukkan Maroko di Piala Dunia kali ini telah menaikkan ekspektasi para penggemar,” sambil menilai bahwa “Singa Atlas” memiliki potensi yang diperlukan untuk melaju jauh di Piala Dunia, dan mungkin mengulangi prestasi bersejarah saat mereka finis di peringkat keempat pada Piala Dunia Qatar 2022.

Perlu dicatat bahwa timnas Maroko berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menempati posisi kedua di Grup 3, dengan raihan 7 poin, sama dengan Brasil yang memuncaki grup, namun Brasil unggul berdasarkan selisih gol.