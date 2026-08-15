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Diterjemahkan oleh

Al-Farraj Kejutkan Suporter Al-Nassr: Kalian Tidak Akan Meraih Gelar Liga!

Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Saudi Pro League
Arab Saudi

Pernyataan mengejutkan

Pembawa acara Walid Al-Faraj mengungkap kejutan terkait peluang Al-Nassr dalam persaingan memperebutkan gelar Liga Roshn Pro musim ini, kendati "El Alami" tampil kuat pada pekan pertama kompetisi.

Al-Nassr memulai perjalanan mempertahankan gelarnya dengan kemenangan besar atas Al-Fateh lewat tiga gol tanpa balas, Sabtu malam, untuk memuncaki klasemen sejak dini, setelah sebelumnya juga menutup musim lalu di puncak liga.

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Al-Faraj berbicara melalui programnya "Rotana Sport ma'a Walid" tentang kemampuan Al-Nassr untuk terus memimpin, seraya menyoroti bahwa tim itu terbiasa bertahan di puncak sepanjang musim lalu, sebelum ia melontarkan prediksi mengejutkan mengenai sang juara yang dinanti.

Al-Faraj berkata: "Al-Nassr menutup liga musim lalu di puncak dan memulai edisi kali ini juga di puncak. El Alami musim lalu, jika sudah menggenggam puncak, tak akan melepaskannya. Apakah hal itu akan terjadi musim ini?".

King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
King Cup
Al-Ula FC crest
Al-Ula FC
ULA
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

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Meski memuji awal perjalanan Al-Nassr, Al-Faraj menegaskan sikapnya dalam persaingan gelar, dengan menyatakan: "Namun, kendati demikian, dari sudut pandang saya, saya melihat Al-Nassr tidak akan meraih gelar liga musim ini. Itulah prediksi saya".

Pernyataan Al-Faraj menempatkan Al-Nassr di bawah sorotan sejak dini, terlebih karena tim itu memulai musim dengan kemenangan kuat dan menampilkan performa mencolok di hadapan Al-Fateh, di saat hari-hari mendatang akan menjadi penentu apakah "El Alami" mampu mempertahankan puncaknya dan melanjutkan perjalanan mempertahankan gelar, atau justru prediksi pembawa acara Saudi itu benar-benar akan terjadi.

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