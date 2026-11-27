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Jurnalis Walid Al-Faraj mengungkap kabar terbaru dari balik layar Al-Hilal terkait langkah-langkah pelatih asal Italia Simone Inzaghi, serta tindakan administratif yang diambil manajemen terhadap sejumlah pemain, di tengah perdebatan di kalangan suporter yang menyertai menurunnya performa tim belakangan ini.

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Saat tampil dalam program "Rotana Sport ma'a Walid", Al-Faraj mengatakan bahwa Inzaghi telah menggelar rapat dengan tiga pemain senior tim untuk membahas kesalahan yang mereka lakukan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya serta menjelaskan catatan teknis terkait performa mereka. Langkah ini bertujuan memperbaiki arah tim dan memulihkan kedisiplinan di dalam skuad.

Situasi di balik layar tidak berhenti pada staf pelatih. Al-Faraj menyebut bahwa direktur olahraga Simone Hughes juga menggelar rapat dengan salah satu pemain penting tim dan menyampaikan kepadanya bahwa performanya saat ini sama sekali tidak memuaskan, sebagai isyarat bahwa ia harus kembali ke level yang diharapkan. Video yang menyertai pernyataan tersebut menampilkan pemain asal Prancis Theo Hernandez.

Di sisi lain, Al-Faraj mengungkapkan bahwa manajemen Al-Hilal menjatuhkan denda besar kepada sejumlah pemain senior karena terlambat datang ke salah satu sesi latihan. Tindakan ini mencerminkan keinginan klub untuk menegakkan disiplin dan tidak menoleransi pelanggaran, terlepas dari status atau nama besar pemain di dalam tim.

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Langkah-langkah ini muncul di saat tekanan suporter terhadap Al-Hilal terus meningkat akibat menurunnya performa tim dalam beberapa pertandingan, serta kritik yang kian tajam terhadap penampilan para pemain dan pilihan taktik Inzaghi. Kondisi tersebut membuat suasana di sekitar klub semakin tegang dalam beberapa hari terakhir.

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Al-Faraj juga mengomentari situasi di dalam klub. Menurutnya, Al-Hilal ibarat keluarga besar yang tidak memperlihatkan perselisihannya di depan umum, sebuah isyarat bahwa apa yang terjadi di balik layar belum tentu terungkap ke publik, meski ada perbedaan pandangan.

Ia juga menyebut bahwa perpecahan di kalangan suporter saat ini memberi kesan adanya perebutan wewenang antara presiden klub dan direktur olahraga, sehingga memunculkan lebih banyak tanda tanya mengenai hubungan antara pihak-pihak yang bertanggung jawab mengelola tim.

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Meski suasana demikian, Al-Faraj menegaskan bahwa manajemen Al-Hilal dan pemilik klub tetap mendukung Inzaghi, sembari menuntutnya untuk memperbaiki performa dan hasil pertandingan pada periode mendatang, sesuai dengan ambisi dan potensi tim.

Dengan demikian, langkah-langkah terbaru ini tidak tampak sekadar rapat teknis atau sanksi disiplin yang terpisah, melainkan bagian dari upaya menata ulang keadaan di dalam Al-Hilal, di saat pelatih, pemain, dan manajemen berada di bawah tekanan suporter yang terus meningkat. Kini semua menanti apa yang akan ditunjukkan pertandingan-pertandingan mendatang tentang kemampuan tim melewati fase ini.