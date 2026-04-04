Al-Faraj: Saya tidak menargetkan pemain mana pun... Al-Nassr mengungkap krisis tim nasional Saudi

Jurnalis terkenal Walid Al-Faraj mengeluarkan pernyataan kontroversial sebagai tanggapan atas kritik yang diterimanya belakangan ini, akibat kritik yang dilontarkan oleh beberapa pemain, terutama Nawaf Al-Aqidi, kiper Al-Nassr.

Al-Faraj sebelumnya mendapat kecaman keras dari para pendukung Al-Nassr, akibat serangannya terhadap Al-Aqidi, setelah penampilannya yang sangat buruk pada malam kekalahan timnas Saudi dari timnas Mesir dengan skor 4-0.

Jurnalis Walid Al-Faraj mengatakan dalam pernyataannya di programnya "Action with Walid" bahwa ia tidak menargetkan pemain tertentu di tim nasional Saudi, sambil menjelaskan: "Saya tidak menyerang pemain mana pun kecuali jika ia melakukan kesalahan fatal, dan ini adalah hal yang wajar di dunia sepak bola."

Al-Faraj menambahkan: "Ketika saya mengkritik seorang pemain, saya tidak peduli dengan klubnya atau di mana dia bermain, karena saya tidak takut pada siapa pun. Beberapa orang mengatakan bahwa saya tidak menyerang Yasser Al-Mashal, Presiden Federasi Sepak Bola Saudi, tetapi kenyataannya dia menerima kritik dari semua orang, jadi apakah masuk akal jika serangan hanya ditujukan kepada saya saja?"

Dia juga membahas kemenangan Al-Nassr atas Al-Najma, dengan mengatakan: "Al-Nassr menampilkan pertandingan yang sangat hebat, tetapi Al-Najma juga tampil dengan level yang baik, dan hasilnya tidak mencerminkan performa keseluruhan."

Dia menyimpulkan: "Al-Nassr berhasil memecahkan kode permainan Abdullah Al-Hamdan. Pemain ini menunjukkan performa yang luar biasa, berbeda dengan pengalamannya bersama Al-Hilal, yang menunjukkan bahwa pemain lokal perlu bermain secara teratur agar dapat berkontribusi bagi tim nasional Saudi."