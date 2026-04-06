Al-Faraj mengungkapnya... Apakah Dana Investasi Saudi akan menghentikan dukungannya terhadap klub-klub papan atas?

Jurnalis terkenal Walid Al-Faraj memicu perdebatan luas di kalangan olahraga, setelah ia memposting serangkaian cuitan di platform "X", yang membahas kondisi sepak bola Saudi, baik di level klub maupun kompetisi domestik, serta isu tim nasional, di tengah tantangan yang dihadapi menjelang Piala Dunia 2026.

Musim ini menyaksikan persaingan sengit untuk gelar Liga Roshen antara Al-Nassr, Al-Hilal, dan Al-Ahli, sementara tim nasional Saudi mengalami penurunan performa yang jelas menjelang Piala Dunia 2026.

Al-Faraj berbicara tentang prediksinya terkait masa depan investasi Dana Investasi Publik (PIF) di klub-klub besar, dengan menyoroti kemungkinan percepatan penarikan diri dana tersebut dalam waktu dekat, sambil menegaskan bahwa dana tersebut telah memainkan peran penting dalam pengembangan struktur hukum, administratif, dan pemasaran, namun ia menekankan bahwa kembalinya setiap klub ke manajemennya sendiri akan memberinya identitas yang berbeda, yang merupakan salah satu rahasia kekuatan persaingan di masa lalu dalam Liga Roshen Saudi.

Ia juga menyoroti adanya tuntutan luas dari berbagai pihak di dunia olahraga untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara pengelolaan sepak bola Saudi, terutama di level tim nasional senior, sambil menegaskan bahwa mengabaikan tuntutan ini dapat menempatkan para pejabat di hadapan tanggung jawab langsung atas hasil timnas Saudi di masa mendatang, baik positif maupun negatif.

Dalam konteks terkait, Al-Faraj menyerukan perlunya melakukan evaluasi komprehensif terhadap pengalaman akuisisi dan sentralisasi kontrak, serta sejauh mana penggunaan tenaga ahli asing memengaruhi pengembangan liga, tim nasional, dan wasit, dengan menuntut agar studi ini bersifat realistis dan objektif demi kepentingan sepak bola Saudi.

Ia mengakhiri pernyataannya dengan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi Al-Ittihad, menegaskan bahwa tim tersebut kehilangan semangat tim dan identitasnya yang dikenal, sambil menunjuk pada penurunan drastis setelah musim 2025 yang sukses sebagai refleksi dari kesalahan administratif, keuangan, dan teknis yang menumpuk, serta berharap "Al-Amid" kembali ke levelnya yang biasa dan memulihkan kepribadiannya di lapangan.

Dana Investasi Publik telah mengakuisisi klub-klub Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Nassr, dan Al-Hilal, mulai musim 2023-2024, sebagai bagian dari proyek pengembangan komprehensif sepak bola Saudi, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi klub-klub di tingkat administratif dan keuangan, serta memperkuat kemampuan mereka dalam menarik bintang-bintang internasional terkemuka, sehingga berkontribusi pada peningkatan daya saing dan nilai pemasaran liga.