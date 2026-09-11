Penyerang Al-Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, kembali masuk ke dalam susunan pemain inti untuk laga menghadapi Al-Faisaly di Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Ittihad akan bertandang ke markas Al-Faisaly, hari Jumat ini, di Stadion Kota Olahraga Al-Majma'ah, dalam jornada ketujuh Liga Roshn.

Pelatih Al-Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, mengumumkan susunan pemain inti untuk laga tersebut, yang menampilkan En-Nesyri bersama pemain Nigeria George Ilenikhena di jantung lini serang.

Di sisi lain, Wissing memutuskan untuk menunda debut pemain pendatang baru asal Belanda, Georginio Wijnaldum, dengan menempatkannya di bangku cadangan, dan mengandalkan duet pemain Senegal Dion Lopy serta pemain Kolombia Richard Ríos di lini tengah.

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Al-Ittihad berupaya melanjutkan rentetan hasil positifnya di Liga Arab Saudi, di mana mereka menjadi satu-satunya tim yang belum mengalami kekalahan hingga saat ini bersama Al-Khaleej, setelah enam jornada berlalu.

"Sang Doyen" menempati posisi keempat di klasemen dengan koleksi 14 poin, hasil dari 4 kemenangan dan dua kali imbang, hanya berselisih satu poin di belakang trio puncak; Al-Hilal, Al-Nassr, dan Al-Qadisiyah secara berurutan.

Di sisi lain, Al-Faisaly belum meraih satu kemenangan pun di Liga Roshn sejak promosi, dengan tiga kali imbang dan tiga kali kalah, sehingga menempati posisi ketujuh belas atau kedua dari bawah di klasemen dengan koleksi 3 poin.

Berikut susunan pemain Al-Ittihad: