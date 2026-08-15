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imago-sport-1081064019.jpgAbdullah Ahmed

Diterjemahkan oleh

Al-Faisaly Bukan Korban Pertama: Kisah 5 Laga di Mana Al-Hilal Mendapat 3 Penalti

Al-Fayha vs Al Hilal
Al-Fayha
Al Hilal
Saudi Pro League
Arab Saudi

Insiden luar biasa mewarnai penampilan perdana "Sang Pemimpin" di Liga Roshn

Al-Faisaly bukanlah tim pertama yang membuat Al-Hilal mendapatkan 3 tendangan penalti dalam pertandingan sepanjang sejarah Liga Arab Saudi, karena sebelumnya sudah ada 4 korban lainnya.

Al-Hilal mendapatkan 3 tendangan penalti, yang seluruhnya berbuah gol, untuk mengalahkan Al-Faisaly dengan skor 4-2, kemarin Jumat, di Stadion Kingdom Arena, pada pekan pertama Liga Roshn Arab Saudi.

Menurut program "Dorina Ghair" di saluran "Al-Saudiya", Al-Hilal mendapatkan 3 tendangan penalti dalam satu pertandingan pada 5 kesempatan berbeda di era profesional, dengan Al-Faisaly menjadi korban terakhirnya.

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Kisah tersebut dimulai pada musim 2019-2020, ketika Al-Hilal mendapatkan 3 tendangan penalti dan menang atas Al-Raed dengan skor 3-1, sebelum hal itu terulang pada musim berikutnya saat menang atas Al-Ain 5-0.

Saudi Pro League
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Kali ketiga terjadi pada musim 2022-2023, saat menang atas Al-Batin dengan skor 3-1, kemudian pada musim 2024-2025, ketika menang atas Al-Riyadh dengan skor yang sama, sebelum hal itu terulang menghadapi Al-Faisaly di awal musim ini.

Perlu dicatat bahwa Al-Hilal memuncaki klasemen Liga Roshn Arab Saudi hingga saat ini dengan raihan 3 poin, unggul selisih gol atas Al-Qadsiah yang menempati posisi kedua.

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