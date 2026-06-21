Al-Dosari setelah kekalahan mengejutkan dari Spanyol: Arab Saudi adalah salah satu tim terbaik di dunia!

Salem Al-Dossari, kapten tim nasional Arab Saudi, mengeluarkan pernyataan yang menarik dan agak aneh, setelah “Al-Akhdar” kalah dari tim Spanyol dengan skor 0-4, dalam pertandingan putaran kedua Piala Dunia 2026.

Timnas Saudi gagal menampilkan performa yang berarti di hadapan "La Roja" yang sangat dominan, di mana mereka sudah tertinggal tiga gol dalam 25 menit pertama, sebelum penderitaan mereka semakin bertambah dengan kebobolan satu gol lagi di awal babak kedua.

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Dalam wawancara televisi setelah pertandingan, Al-Dosari mengatakan: “Kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan ini. Kekalahan adalah bagian dari sepak bola, dan kami akan berusaha membalasnya di pertandingan terakhir melawan Cape Verde.”

Ia menambahkan: “Bertanding melawan tim-tim besar seperti Spanyol memberi kami kekuatan dan pengalaman dalam kompetisi sebesar Piala Dunia, dan yang akan datang akan lebih baik.”

Dia menutup pernyataannya: “Meskipun mengalami kekalahan telak dari Spanyol, tim nasional Saudi tetap menjadi salah satu tim terkuat di dunia.”



