Al-Da'ee: Seandainya bukan karena Bono, Maroko pasti kalah dari Kanada!

Mohammed Al-Da'ei, kiper legendaris Al-Hilal dan tim nasional Arab Saudi, memuji penampilan kiper asal Maroko Yassine Bounou dalam laga melawan Kanada, sekaligus menegaskan bahwa Bounou adalah faktor utama yang membawa "Singa Atlas" lolos ke perempat final Piala Dunia 2026.

Timnas Maroko berhasil mengamankan tiket ke perempat final setelah meraih kemenangan 3-0 atas Kanada, sehingga akan berhadapan dengan Prancis dalam pertandingan yang dinantikan pada Kamis malam mendatang.

Dalam penampilannya di program “Dorina Ghir”, Al-Da’i menegaskan bahwa Bono memainkan peran krusial di awal pertandingan, setelah menggagalkan beberapa peluang berbahaya yang membuat gawang Maroko tetap bersih.

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Legenda Al-Hilal itu mengatakan: “Menurut saya, Yassine Bono adalah bintang utama di timnas Maroko. Dia bermain sendirian selama 20 menit pertama melawan Kanada, yang tampil lebih dominan di babak pertama.”

Ia menambahkan: “Seandainya bukan karena Bono, Maroko pasti kalah dari Kanada. Ia menyelamatkan timnya di momen-momen tersulit pertandingan, sebelum timnas Maroko akhirnya menguasai permainan dan meraih kemenangan.”

Al-Da’i’e menutup pernyataannya dengan pujian besar kepada kiper Maroko tersebut, sambil menegaskan: “Saya melihatnya sebagai kiper terbaik di dunia saat ini.”

Bono terus menampilkan performa luar biasa bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2026, setelah memainkan peran penting dalam membawa “Singa Atlas” ke perempat final, sekaligus terus memperkuat posisinya sebagai salah satu kiper terkemuka di kancah internasional.