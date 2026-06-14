Al-Da'ee: Saya khawatir dengan tim nasional kita saat menghadapi Uruguay, dan Bono "luar biasa"

Mohammed Al-Deayea, mantan penjaga gawang tim nasional Arab Saudi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap "Al-Akhdar" menjelang laga melawan Uruguay, dan menegaskan bahwa itu akan menjadi pertandingan yang sulit.

Timnas Saudi Arabia sedang bersiap menghadapi Uruguay, dini hari Selasa, dalam putaran pertama babak penyisihan Piala Dunia 2026.

Al-Da'ee mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Dorina Ghir": "Ini akan menjadi pertandingan yang sulit tanpa diragukan lagi, dan saya yakin tim nasional Saudi akan mampu menanggung tanggung jawab tersebut."

Dia menambahkan: "Saya hanya khawatir dengan tim kami terkait umpan silang, karena para pemain sering mengalami masalah dalam penempatan posisi, dan saya meminta kiper kami, Mohammed Al-Owais, untuk tetap fokus."

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Mengenai Yassine Bounou, kiper timnas Maroko dan Al-Hilal Saudi, Al-Da'ee mengatakan: "Dia adalah bintang yang luar biasa dan istimewa, dan berhasil membawa negaranya menang atas Brasil."

Dia menyimpulkan: "Menurut saya, Yassine Bounou adalah kiper terbaik di dunia, dia tampil luar biasa saat melawan Brasil."



