Al-Da'ee mengejutkan para pendukung Al-Hilal: Benzema tidak akan berhasil karena alasan ini!

Mohammed Al-Da'ei, legenda klub Al-Hilal, memicu kontroversi dengan pernyataan tegasnya mengenai masa depan tim di bawah kepemimpinan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, dengan menegaskan bahwa kelanjutan kepelatihan Inzaghi dapat memicu krisis di ruang ganti karena perbedaan filosofi taktisnya dengan identitas "Al-Za'im".

Al-Da'ei, saat tampil dalam program "Dorina Ghair", mengatakan bahwa ide-ide Inzaghi tidak sesuai dengan gaya permainan Al-Hilal, sambil menyoroti bahwa tim tersebut belum menunjukkan performa yang diharapkan di bawah kepemimpinannya.

Ia menambahkan: “Jika Inzaghi tetap bertahan, para pemain akan menghadapi masalah dengannya, dan gagasannya sangat berbeda dengan identitas tim. Buktinya adalah kegagalan meraih gelar Piala Raja musim lalu.”

Baca juga.. Ronaldo menyerang media: Kalian mencoba membunuhku selama 23 tahun.. dan aku tidak akan pensiun karena kalian

Al-Da’ee juga menyinggung kemungkinan bergabungnya pemain Prancis Karim Benzema ke Al-Hilal, sambil menegaskan bahwa penyerang veteran tersebut tidak akan berhasil bersama tim di bawah gaya kepelatihan pelatih asal Italia itu.

Ia menjelaskan: “Benzema tidak akan berhasil bersama Al-Hilal karena gaya Inzaghi, dan kehadiran keduanya bersama-sama akan sangat menyulitkan dalam menerapkan strategi.”

Pernyataan Al-Da’i ini muncul di saat Al-Hilal terus mempersiapkan diri untuk musim baru, di tengah antisipasi terhadap hasil dari perubahan teknis dan manajerial yang sedang dialami klub saat ini.