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Al Ahly mengawali perjalanan di fase grup Piala Konfederasi Afrika dengan kemenangan telak setelah membobol gawang tamunya, Primeiro de Agosto asal Angola, empat gol tanpa balas pada Minggu malam di Stadion Internasional Kairo. Laga itu sekaligus menandai debut Sami Komsan sebagai pemimpin staf kepelatihan tim, menyusul pemecatan pelatih asal Maroko, Hussein Ammouta.

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Al Ahly tidak hanya mengamankan tiga poin, tetapi juga menampilkan permainan menyerang yang kuat. Hasil ini menjadi pesan dini bagi para pesaingnya di Grup A sekaligus menegaskan tekad mereka untuk bersaing ketat memperebutkan gelar kontinental.

Al Ahly kini mengoleksi 3 poin dan memuncaki klasemen Grup A. Raja asal Maroko meraih satu poin yang menempatkannya di peringkat ketiga, sama dengan ASKO Kara, sementara Primeiro de Agosto menghuni dasar klasemen tanpa poin.

Al Ahly memulai laga dengan tekanan menyerang sejak awal dan berusaha memaksakan ritme permainan kepada tim asal Angola tersebut. Omar El-Saie nyaris membuka keunggulan lewat tembakan dari luar kotak penalti, tetapi kiper Primeiro de Agosto mampu menepisnya hingga menjadi tendangan sudut.

Mohamed Hany juga mencoba mengancam gawang lewat tembakan keras dari dalam kotak penalti, namun bola melambung di atas mistar. Setelah itu kedua tim saling melancarkan sejumlah percobaan, tetapi tidak ada yang benar-benar membahayakan gawang Mostafa Shobeir.

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Pada menit-menit awal terjadi benturan keras antara Achraf Dari dan kiper tim asal Angola di dalam kotak penalti, sehingga tim medis harus masuk untuk merawat bek asal Maroko itu sebelum pertandingan kembali dilanjutkan.

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Pada menit ke-15, Al Ahly berhasil membongkar pertahanan Angola. Mohamed Hany melepaskan umpan silang akurat dari sisi kanan yang disambut Mahmoud Salah dengan lompatan apik dan sundulan keras. Bola bersarang di sisi kanan kiper dan membawa tuan rumah unggul.

Gol tersebut sempat ditinjau melalui teknologi VAR, yang kemudian memastikan keabsahannya. Al Ahly pun terus menekan demi menambah keunggulan. Primeiro de Agosto kembali mendapat pukulan setelah terpaksa melakukan pergantian dini di posisi penjaga gawang, karena kiper mereka cedera dan tidak mampu melanjutkan pertandingan.

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Al Ahly memanfaatkan keunggulannya dan menambah gol kedua pada menit ke-32. Ali Mahmoud mengirim umpan silang ke dalam kotak penalti yang disambut Achraf Bencharki dengan sundulan keras. Bola bersarang di gawang dan memberi Al Ahly keunggulan nyaman menjelang akhir babak pertama.

Tim asal Angola berupaya memperkecil ketertinggalan lewat tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola melebar di samping tiang. Sementara itu, upaya tambahan Al Ahly tidak membuahkan gol lagi, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan tuan rumah dua gol tanpa balas.

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Taher Masuk dan Mencetak Gol, Zizo Gagal Eksekusi Penalti

Memasuki babak kedua, Sami Komsan melakukan pergantian dengan memasukkan Taher Mohamed Taher menggantikan Mahmoud Salah, pencetak gol pertama, untuk terus menekan pertahanan lawan.

Taher hanya butuh satu menit untuk meninggalkan jejak. Ia memanfaatkan tekanannya terhadap salah satu pemain Primeiro de Agosto, merebut bola, lalu melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti. Bola bersarang di gawang pada menit ke-46 dan menjadi gol ketiga Al Ahly.

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Al Ahly terus mendominasi jalannya pertandingan, dan Taher Mohamed Taher memperoleh hadiah penalti setelah dilanggar kiper tim asal Angola.

Setelah meninjau insiden tersebut melalui VAR, wasit memastikan keputusannya sudah tepat. Ahmed Sayed Zizo maju sebagai eksekutor pada menit ke-58, tetapi tendangannya buruk dan melenceng dari gawang sehingga peluang menambah gol keempat terbuang.

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Kegagalan penalti itu tidak memengaruhi dominasi Al Ahly, yang terus mengancam gawang lawan. Achraf Bencharki nyaris kembali mencetak gol setelah menerima umpan dari Zizo dalam sebuah serangan balik, namun tembakannya melambung di atas mistar.

Dari Membuka Jalan, Taher Menutup Pesta Gol

Menjelang akhir pertandingan, Komsan melakukan sejumlah pergantian. Ia memasukkan Aktay Abdullah dan Akram Tawfik menggantikan Achraf Bencharki dan Ali Mahmoud pada menit ke-73, lalu menurunkan Karim Fouad menggantikan Tawfik Mohamed dua menit kemudian.

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Menit-menit berikutnya diwarnai penampilan gemilang Mostafa Shobeir, yang dengan sigap menepis sundulan keras dari dalam kotak penalti hasil umpan silang tim asal Angola. Penyelamatan itu menjaga gawangnya tetap bersih dan menjauhkan ancaman.

Al Ahly membalas lewat peluang berbahaya dari Karim Fouad, yang melepaskan tembakan keras dari dalam kotak penalti, tetapi kiper mampu menepisnya hingga menjadi tendangan sudut.

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Pada menit ke-84, Al Ahly memahkotai dominasinya dengan gol keempat. Zizo mengambil tendangan sudut yang disambut sundulan Achraf Dari. Kiper sempat menahannya, namun bola memantul ke hadapan Taher Mohamed Taher, yang langsung menyambarnya dengan kaki kiri ke dalam gawang.

Pada menit ke-85, Ahmed Sayed Zizo ditarik keluar dan digantikan Hussein El Shahat. Setelah itu, Aktay Abdullah menyia-nyiakan peluang menambah gol kelima ketika menyambut umpan silang dari sisi kiri, tetapi bola melambung di atas gawang.

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Wasit meniup peluit panjang yang menandai kemenangan Al Ahly empat gol tanpa balas, sebuah awal sempurna bagi perjalanan Sami Komsan bersama tim.

Ali Maaloul Bawa CS Sfaxien Raih Kemenangan Berharga

Dalam laga lain pada matchday pertama fase grup, CS Sfaxien asal Tunisia mengawali perjalanan mereka di turnamen ini dengan kemenangan 1-0 atas Black Bulls asal Mozambik dalam pertandingan yang digelar di Tunisia.

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CS Sfaxien berutang kemenangan ini kepada bintang internasionalnya, Ali Maaloul, yang mencetak satu-satunya gol pada menit ke-33. Wasit menunjuk titik penalti untuk tuan rumah, dan sang kapten maju sebagai eksekutor serta sukses menceploskan bola ke gawang.

Gol Maaloul memberi tim asal Tunisia itu keunggulan dini yang mampu dipertahankan hingga peluit akhir. Di bawah arahan pelatih Mohamed Kouki, CS Sfaxien pun meraih tiga poin pertama dalam perjalanan kontinentalnya dengan memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan dukungan suporter, sekaligus mencatat awal yang positif di fase grup.