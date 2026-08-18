Klub Al Ahly menegaskan sikapnya terkait tawaran yang diajukan oleh klub Turki, Konyaspor, untuk merekrut Imam Ashour, pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Al Ahly, dalam pernyataan resmi melalui situsnya, mengungkapkan pengiriman surat kepada Konyaspor untuk menanggapi tawaran yang diajukan guna mendapatkan jasa Imam Ashour.

Imam Ashour terikat kontrak dengan Al Ahly hingga musim panas 2028, yang memberikan manajemen sang Benteng Merah posisi kuat dalam menentukan masa depan pemain.

Dalam surat Al Ahly kepada klub Turki tersebut tertulis: "Merujuk pada permintaan Anda untuk mendapatkan jasa pemain kami, Imam Ashour, senilai 4,5 juta dolar yang dibayarkan dalam tiga tahun, kami menyampaikan bahwa pemain tersebut tidak dijual musim ini, dan kami menantikan kerja sama di masa mendatang".

Nama Imam Ashour sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke Konyaspor, yang kalah pada pertandingan pertamanya di Liga Turki melawan Rizespor dengan satu gol tanpa balasan, setelah penampilan gemilang sang pemain bersama timnas Mesir di Piala Dunia 2026, dan mencetak dua gol sepanjang turnamen.

Konyaspor bukan satu-satunya klub yang tertarik untuk merekrut Imam Ashour, karena sebelumnya laporan pers Saudi menyebutkan adanya ketertarikan dari klub Al Ittihad Jeddah, di samping Celtic dari Skotlandia.

Imam Ashour bergabung dengan Al Ahly pada musim panas 2023 dari klub Denmark, Midtjylland, setelah perjalanan bersama Ghazl El Mahalla dan Zamalek. Sang pemain telah menjalani 105 pertandingan dengan seragam Al Ahly di seluruh kompetisi, mencetak 32 gol, dan menciptakan 25 gol untuk rekan-rekannya.

Imam Ashour meraih gelar Liga Mesir dua kali bersama Al Ahly, Piala Mesir, Piala Super Mesir dua kali, Piala Tiga Benua, dan Liga Champions Afrika, di samping meraih medali perunggu di Piala Dunia Antarklub.

Imam Ashour mencetak dua gol bersama timnas Mesir sepanjang ajang Piala Dunia 2026; gol pertama ke gawang Belgia lewat tendangan keras, dan gol kedua ke gawang Australia lewat sundulan kepala, sehingga menarik perhatian sejumlah klub Eropa dan Saudi.