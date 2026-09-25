Klub Al Ahly meninggikan nada bicaranya terhadap Hossam Hassan, pelatih kepala timnas Mesir, menyusul pernyataan-pernyataan terbarunya mengenai Mohamed El Shenawy, kapten tim, dan Emam Ashour, dengan menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk penyinggungan nilai teknis dan moral pemain mana pun yang mewakili klub, sekaligus menekankan bahwa perbedaan dalam pandangan teknis tidak membenarkan pelanggaran batas-batas rasa hormat.

Hossam Hassan sebelumnya menjelaskan dalam sebuah konferensi pers bahwa El Shenawy tidak dipanggil ke timnas dalam pemusatan latihan saat ini, seraya menyebut bahwa ia sebelumnya pernah tampil bersama timnas meskipun ketika itu, menurut penggambarannya, "sudah selesai dengan klubnya", sambil pada saat yang sama menegaskan rasa hormatnya kepada sang kiper dan haknya untuk memilih daftar pemain sesuai dengan pandangan teknisnya.

Al Ahly pun mengeluarkan pernyataan resmi yang di dalamnya ditegaskan bahwa mereka sengaja tidak menanggapi pernyataan pelatih kepala timnas sepanjang periode lalu, menunggu berakhirnya pertandingan tim melawan Angola, demi menjaga kepentingan umum, meskipun sebelumnya klub telah menghadapi berbagai kondisi yang memaksanya menjalani turnamen-turnamen besar, di antaranya Piala Dunia Antarklub, tanpa sejumlah pemain internasionalnya.

Klub menegaskan bahwa sikap diamnya bukanlah bentuk penerimaan atas apa yang telah disampaikan, seraya menekankan bahwa apa yang berkaitan dengan Mohamed El Shenawy merupakan pelanggaran yang tidak dapat diterima, mengingat statusnya sebagai kapten Al Ahly dan timnas Mesir.

Klub menjelaskan bahwa setiap pemain yang mengenakan jersey klub merupakan bagian dari entitasnya, dan bahwa menjaga nilai teknis serta moralnya tidak tunduk pada perbedaan dalam penilaian atau pilihan.

Al Ahly juga mengkritik pernyataan Hossam Hassan tentang Emam Ashour, setelah pelatih kepala itu menyebut bahwa ia memanggilnya sebelum Piala Afrika untuk mengujinya, dengan menganggap bahwa argumentasi semacam ini tidak sesuai dengan sifat penanganan para pemain timnas.

Klub menegaskan bahwa pelatih kepala memiliki hak penuh untuk memilih siapa pun yang dianggapnya sesuai untuk daftar pemainnya, tetapi hak ini tidak meluas hingga pernyataan-pernyataan yang menurut Al Ahly melanggar prinsip saling menghormati antaranggota dalam sistem.

Al Ahly juga menolak apa yang disampaikan pelatih kepala mengenai level klub-klub Mesir, dengan menganggap bahwa pernyataan bahwa mereka tidak menyuguhkan sepak bola merupakan bentuk merendahkan klub-klub dan kompetisi lokal yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola Mesir dan Liga Klub Profesional.

Klub menutup pernyataannya dengan menegaskan ketidaksenangannya terhadap pernyataan-pernyataan tersebut, sekaligus mengapresiasi apa yang disampaikan oleh presiden Federasi Sepak Bola Mesir mengenai nilai Mohamed El Shenawy, seraya menegaskan bahwa mereka menanti sikap federasi sepak bola terhadap apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran-pelanggaran, dan menekankan bahwa perbedaan teknis seputar pemain tidak seharusnya berubah menjadi penyinggungan terhadap kedudukan mereka atau hak-hak klub mereka.