Al-Ahly mengorbankan Mahrez demi rekan setimnya asal Aljazair

Al-Ahli Saudi berencana melepas bintang asal Aljazair mereka, Riyad Mahrez, dan mengakhiri kontraknya musim panas ini, sebagai gantinya merekrut salah satu rekan setimnya di tim nasional “Pejuang Gurun”.

Hubungan antara Al-Ahli dan Mahrez telah menjadi salah satu topik paling menarik dalam beberapa jam terakhir, setelah terjadi perkembangan tak terduga yang mengubah seluruh situasi, meskipun semua indikasi sebelumnya menunjukkan bahwa sang pemain akan tetap bersama tim pada musim depan.

Kapten timnas Aljazair tersebut telah lebih dari sekali menyatakan keinginannya untuk melanjutkan kariernya bersama Al-Ahli, dan laporan media dalam beberapa waktu terakhir juga menyebutkan bahwa manajemen telah memberitahunya bahwa ia tidak termasuk dalam daftar pemain yang akan dilepas, sehingga mengakhiri spekulasi seputar masa depannya.

Namun, situasi berubah secara mendadak, setelah manajemen Al-Ahly memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Mahrez sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 30 Juni mendatang, di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak secara damai, menurut laporan media Saudi.

Sementara itu, situs “Foot Mercato” menyebutkan bahwa Al-Ahli mempercepat langkahnya untuk mendatangkan pemain sayap Aljazair Anis Haj Moussa, bintang Feyenoord, selama jendela transfer musim panas, sebagai pengganti Riyad Mahrez.

Situs tersebut menambahkan bahwa klub Saudi tersebut telah mengajukan tawaran besar kepada Anis Haj Moussa untuk memenangkan kesepakatan ini, terutama karena ia juga menarik minat beberapa klub Eropa seperti Chelsea, Lille, dan Marseille.

Mahrez dan Haj Moussa saat ini sama-sama membela tim nasional Aljazair yang sedang berlaga di Piala Dunia 2026, dan keduanya bersaing untuk posisi sayap kanan.

Perlu dicatat bahwa tim nasional Aljazair sedang bersiap menghadapi Swiss pada Jumat dini hari mendatang di babak 32 besar Piala Dunia, setelah lolos dari babak penyisihan grup di posisi ketiga.







