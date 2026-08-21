Laga terakhir Barcelona di ajang Joan Gamper Cup melawan Al Ahly Mesir mengungkap sejumlah indikasi mengenai susunan pemain yang dipikirkan Hansi Flick untuk menjalani laga pertama tim di Liga Spanyol melawan Elche, lusa nanti pada hari Minggu, terutama di tengah masih absennya sejumlah elemen inti dari kondisi kebugaran penuh.

Pelatih asal Jerman itu mengandalkan sekelompok pemain secara berulang selama persiapan musim, yang memberikan gambaran awal tentang susunan pemain yang mungkin diturunkannya saat menghadapi Elche, sementara sejumlah pemain internasional Barcelona masih membutuhkan lebih banyak latihan sebelum kembali ke susunan inti.

Para Juara Dunia di Luar Perhitungan, dengan Pengecualian Terbatas

Para pemain timnas Spanyol, yang menjuarai Piala Dunia sedikit lebih dari sebulan lalu, masih berada di awal persiapan mereka bersama Barcelona, setelah kepulangan mereka ke sesi latihan baru berjalan sekitar satu setengah pekan.

Tampaknya sulit bagi Flick untuk menurunkan mereka sejak awal dalam laga melawan Elche, kecuali penjaga gawang Joan Garcia, yang tidak tampil di Piala Dunia, dan Eric Garcia, yang keikutsertaannya bersama timnas Spanyol hanya terbatas pada menit-menit terakhir dan menentukan dari laga final.

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Trio Lini Tengah Menegaskan Diri

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", ciri-ciri lini tengah tampak paling jelas dalam perhitungan Flick, setelah pelatih asal Jerman itu menetapkan trio yang terdiri dari Marc Bernal sebagai gelandang jangkar, Espart di posisi gelandang kiri, dan Fermin Lopez di sisi kanan.

Persiapan Barcelona menunjukkan bahwa trio ini menjadi salah satu opsi paling stabil, setelah Flick memberi kesempatan kepada ketiga pemain tersebut secara berulang, sebagai indikasi kemungkinan mengandalkan mereka sejak awal musim.

Ciri-ciri Lini Belakang Mulai Terlihat

Di lini belakang, gambarannya juga tampak lebih jelas, dengan kehadiran Garcia sebagai penjaga gawang, sementara Flick cenderung mengandalkan Eric Garcia di sisi kanan, dan Gerard Martin sebagai bek tengah kiri, di samping Andreas Christensen di posisi bek tengah kanan.

Adapun sisi kiri, tampaknya Alejandro Balde telah merebut kembali posisinya setelah penampilannya di Joan Gamper Cup, meski ada kemajuan yang diraih Jofre Bisquert selama masa persiapan.

Dengan demikian, sejumlah posisi pertahanan tampak nyaris pasti, terutama dengan kestabilan Gerard di jantung pertahanan, dan kembalinya Balde ke sisi kiri.

Raphinha Stabil, dan Teka-teki Sayap Kanan Berlanjut

Di lini depan, Raphinha mempertahankan tempatnya di sisi kiri, sementara persaingan tetap relatif terbuka di sayap kanan antara Lamine Yamal dan Karim Adeyemi.

Adeyemi memiliki keunggulan dari sisi kebugaran dan keselarasan dengan tim, setelah menjalani lebih banyak menit persiapan, tetapi keberadaan Lamine Yamal membuat penentuan posisi ini lebih rumit, di tengah kedudukan besar yang dimiliki bintang asal Spanyol itu di dalam tim.

Adapun posisi penyerang murni, Flick lebih banyak mengandalkan Hamza Abdelkarim selama masa persiapan, tetapi laga melawan Al Ahly membawa isyarat yang mungkin bermakna, setelah Gordon mengisi posisi ujung tombak menyusul penggantian pemain Mesir itu.

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