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Al Ahlyالحساب الرسمي للنادي الأهلي
Diterjemahkan oleh

Al Ahly hantam Al Ittihad Al Misrati: Emout uji pemain cadangan dan beri kesempatan hidup kepada para pemain muda

Al Ahly SC
H. Ammouta
S. Benjdida
Premier League
M. Bakrar
Zamalek SC
Zamalek SC vs Al Ahly SC
Al-Ittihad
Maroko
Aljazair
Mesir
Libya

Quadtrik dalam sesi latihan

Al Ahly memanfaatkan jeda kompetisi resmi dengan cara terbaik, setelah meraih kemenangan persahabatan atas klub Libya Al Ittihad Misratah dengan skor 4-2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim malam ini, Senin, di Stadion El Tetsh, sebagai bagian dari persiapan tim untuk fase mendatang.

Gol-gol Al Ahly dicetak oleh "Yassine Meraie, Hussein El Shahat, Ahmed Reda, dan Sofiane Ben Jdaidia", sehingga tim meraih kemenangan yang memberikan kesempatan penting bagi tim pelatih di bawah asuhan pelatih Maroko Hossine Amouta untuk mengevaluasi kesiapan sejumlah pemainnya, di tengah absennya para pemain internasional.



Tim pelatih berupaya memanfaatkan pertandingan ini untuk memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain, serta memantau level teknis dan fisik mereka, sebelum kompetisi resmi dilanjutkan.

Sebelumnya, tim pelatih memutuskan mempromosikan "7 pemain dari sektor junior" untuk ikut serta dalam latihan tim utama guna menutupi absennya para pemain internasional, yaitu: "Zeidan Nageh, Mohamed El Sayed, Yassine Mohamed, Mohab Wael, Omar Abou Ghazala, Abdelrahman Ramy 'Mano', dan Ahmed El Sheikh".



Sebelum pertandingan dimulai, Mohamed El Beira, anggota dewan direksi klub Al Ittihad Misratah, menyerahkan plakat dan bendera klub Libya tersebut kepada Wael Gomaa, direktur sepak bola Al Ahly.

Dari sisinya, Wael Gomaa menyampaikan penghargaannya kepada para pejabat Al Ittihad Misratah, seraya berharap tim Libya itu memperoleh keberuntungan dan kesuksesan selama periode persiapan, serta mencapai target-targetnya pada fase mendatang.



#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
550091+815
M
M
M
M
M
2
Zamalek SCZamalek SCZAM
541081+713
M
M
M
M
S
3
Al Ahly SCAl Ahly SCAHL
541093+613
M
S
M
M
M
4
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
5401103+712
M
M
M
M
K
5
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
531174+310
M
M
K
M
S
6
Al Ittihad AlexandriaAl Ittihad AlexandriaALI
531163+310
M
M
M
K
S
7
Al Mokawloon Al ArabAl Mokawloon Al ArabAMA
521265+17
M
S
M
K
K
8
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
52128807
M
M
K
K
S
9
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
52125507
K
S
K
M
M
10
ZED FCZED FCZED
521245-17
M
K
M
K
S
11
Olympic El Qanah FCOlympic El Qanah FCQAN
51315506
K
S
S
S
M
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
520357-26
K
K
K
M
M
13
National BankNational BankNAB
520347-36
K
M
M
K
K
14
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
512245-15
K
K
S
M
S
15
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
511369-34
K
M
S
K
K
16
Smouha SCSmouha SCSMO
511314-34
M
K
K
S
K
17
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
510418-73
K
K
K
K
M
18
El Gouna FCEl Gouna FCELG
502336-32
K
K
K
S
S
19
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
502315-42
K
K
K
S
S
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
501419-81
K
K
S
K
K
Championship Playoff
Play-off degradasi



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