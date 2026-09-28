Al Ahly memanfaatkan jeda kompetisi resmi dengan cara terbaik, setelah meraih kemenangan persahabatan atas klub Libya Al Ittihad Misratah dengan skor 4-2, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim malam ini, Senin, di Stadion El Tetsh, sebagai bagian dari persiapan tim untuk fase mendatang.

Gol-gol Al Ahly dicetak oleh "Yassine Meraie, Hussein El Shahat, Ahmed Reda, dan Sofiane Ben Jdaidia", sehingga tim meraih kemenangan yang memberikan kesempatan penting bagi tim pelatih di bawah asuhan pelatih Maroko Hossine Amouta untuk mengevaluasi kesiapan sejumlah pemainnya, di tengah absennya para pemain internasional.









Tim pelatih berupaya memanfaatkan pertandingan ini untuk memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain, serta memantau level teknis dan fisik mereka, sebelum kompetisi resmi dilanjutkan.

Sebelumnya, tim pelatih memutuskan mempromosikan "7 pemain dari sektor junior" untuk ikut serta dalam latihan tim utama guna menutupi absennya para pemain internasional, yaitu: "Zeidan Nageh, Mohamed El Sayed, Yassine Mohamed, Mohab Wael, Omar Abou Ghazala, Abdelrahman Ramy 'Mano', dan Ahmed El Sheikh".









Sebelum pertandingan dimulai, Mohamed El Beira, anggota dewan direksi klub Al Ittihad Misratah, menyerahkan plakat dan bendera klub Libya tersebut kepada Wael Gomaa, direktur sepak bola Al Ahly.

Dari sisinya, Wael Gomaa menyampaikan penghargaannya kepada para pejabat Al Ittihad Misratah, seraya berharap tim Libya itu memperoleh keberuntungan dan kesuksesan selama periode persiapan, serta mencapai target-targetnya pada fase mendatang.















