Al-Ahli bukanlah klub pertama yang mengkritik kualitas wasit selama musim Liga Roshen Saudi saat ini, karena mereka bergabung dengan daftar yang terdiri dari 8 klub.

Al-Ahli, pada Rabu kemarin, mengeluarkan pernyataan keras yang mengkritik kesalahan wasit yang terjadi selama pertandingan imbang 1-1 melawan Al-Fayha, di Stadion Al-Majma'ah, pada putaran ke-29 Liga Roshen.

Menurut surat kabar "Al-Riyadhiah" Saudi, Al-Ahli menjadi klub kedelapan yang mengeluarkan pernyataan yang mengkritik kesalahan wasit selama musim ini di Liga Roshen.

Daftar tersebut mencakup klub-klub Al-Taawoun, Al-Shabab, Damak, Al-Khaleej, Al-Ittifaq, serta klub Al-Ittihad dan Al-Hilal.

Dengan demikian, keempat klub besar di Liga Roshen telah menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan wasit selama musim ini, kecuali Al-Nassr yang saat ini memimpin klasemen.

Al-Nassr memimpin klasemen Liga Roshen dengan 70 poin, unggul dua poin dari Al-Hilal di posisi kedua, dan empat poin dari Al-Ahli di posisi ketiga, namun "Al-Alamy" telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.