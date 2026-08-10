Al Ahly Buka Pintu Kepulangan: Tawaran Resmi Kembalikan Kessie ke Sorotan!

Surat kabar "Okaz" Arab Saudi mengungkap langkah baru dari klub Al Ahli untuk memulangkan salah satu mantan pemain terbaiknya ke skuad, setelah manajemen "Al Raqi" mengajukan penawaran resmi guna merampungkan kesepakatan pada periode saat ini, dalam langkah yang bertujuan memperkuat lini tengah sebelum musim baru bergulir.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa penawaran Al Ahli mencakup kontrak dengan pemain asal Pantai Gading, Franck Kessié, untuk durasi satu musim, dalam upaya memulangkan sang pemain ke klub setelah kepergiannya dalam waktu singkat, terutama mengingat kebutuhan tim akan pemain yang memiliki pengalaman, kekuatan fisik, serta kemampuan menjalankan peran ganda di lini tengah.

Gaji Besar dan Klausul Perpanjangan

Menurut rincian tersebut, Al Ahli menawarkan kepada Kessié gaji tahunan sebesar 10 juta euro, di samping adanya klausul yang memberi klub keunggulan untuk memperpanjang kontrak selama satu musim tambahan, yang mencerminkan keseriusan manajemen dalam memulangkan sang pemain serta menyediakan kontrak yang layak untuk meyakinkannya kembali ke Jeddah.

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Penawaran ini datang di saat Kessié telah menjadi pemain bebas transfer setelah kontraknya dengan klub sebelumnya berakhir, hal yang memberi Al Ahli kesempatan untuk bergerak langsung tanpa perlu bernegosiasi dengan klub lain terkait nilai transfer sang pemain.

Pengalaman Sebelumnya Bersama "Al Raqi"

Kessié memiliki pemahaman yang baik tentang atmosfer Al Ahli, setelah sebelumnya pernah mengenakan seragam tim dan menampilkan performa istimewa selama periode yang dilaluinya bersama skuad, hal yang membuat kepulangannya lebih minim risiko dibanding merekrut pemain baru yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim dan kompetisi.









Manajemen Al Ahli berharap dapat segera memanfaatkan pengalaman pemain asal Pantai Gading itu, terutama dengan ambisi tim untuk bersaing memperebutkan gelar domestik dan benua pada musim baru, serta kebutuhannya akan sosok-sosok yang mampu menahan tekanan laga-laga besar.

Langkah ini datang untuk menegaskan bahwa Al Ahli masih mencari solusi kuat untuk lini tengah, setelah posisi gelandang jangkar menjadi salah satu urusan paling menonjol yang membutuhkan penguatan, di tengah keinginan klub untuk membangun skuad yang lebih seimbang sebelum musim dimulai.