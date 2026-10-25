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كووورة
Diterjemahkan oleh

Al-Ahli Saudi Ungkap kepada Kooora Fakta soal Nama-Nama Kandidat untuk Posisi Direktur Olahraga

Al Ahli vs Al-Gharafa
Al Ahli
Al-Gharafa
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Al Shabab vs Al Ahli
Al Shabab
Saudi Pro League
Arab Saudi
Qatar

Menanggapi nama-nama yang diselimuti dugaan korupsi, Al Ahly ungkap faktanya

Seorang sumber dekat dengan manajemen baru klub Al-Ahli Saudi membantah kebenaran kabar yang beredar mengenai negosiasi klub dengan sejumlah nama untuk menempati posisi direktur olahraga.

Sumber tersebut mengatakan dalam pernyataan khusus kepada "Kooora": "Sama sekali tidak benar bahwa klub bernegosiasi dengan beberapa nama yang beredar, hal ini sepenuhnya tidak berdasar".

Ia menambahkan, "Sama sekali tidak mungkin memasukkan nama-nama yang diselimuti dugaan korupsi ke dalam daftar kandidat untuk posisi tersebut, karena manajemen dan direktur eksekutif menempatkan standar transparansi dan integritas tertinggi sebagai prioritas utama dalam proses pencarian dan pemilihan direktur olahraga baru".


Manajemen Al-Ahli menegaskan sejak dua hari lalu bahwa mereka menjalani proses pencarian direktur olahraga dengan tingkat profesionalitas dan keahlian tertinggi, serta tidak akan tergesa-gesa dalam merekrut sekadar sebuah nama, melainkan proses pemilihan tunduk pada standar profesional tertinggi tanpa tergesa-gesa demi menjaga sejarah, masa kini, dan masa depan klub.

Osama Hawsawi, direktur olahraga yang ditugaskan di klub Al-Ahli Saudi, telah mengajukan pengunduran dirinya secara resmi dari jabatannya pada 27 September lalu, setelah hanya 24 hari sejak penugasannya, dan klub saat ini sedang mencari direktur olahraga baru.


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