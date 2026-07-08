Al-Ahli Saudi sedang menegosiasikan kesepakatan besar dengan klub Portugal

Pihak manajemen klub Al-Ahli Saudi bergerak lebih awal untuk menyelesaikan masalah posisi bek kanan menjelang dimulainya musim baru, dengan menempatkan pemain asal Portugal Nelson Semedo, bintang klub Turki Fenerbahçe, sebagai pilihan utama dalam daftar rekrutan musim panas ini.

Menurut laporan jurnalis Akram Connor melalui situs "X", "Al-Raqi" bersiap untuk membuka jalur negosiasi langsung dengan klub Turki tersebut guna meyakinkannya melepas pemain internasional Portugal itu dalam beberapa hari ke depan, sebagai bagian dari rencana yang bertujuan mendatangkan pemain-pemain dengan rekam jejak gemilang di kancah Eropa dan internasional.

Conor menyebutkan bahwa Al-Ahly telah menyiapkan tawaran finansial senilai antara 6 hingga 7 juta euro untuk membatalkan kontrak Semedo, yang berusia 32 tahun, dan terikat dengan Fenerbahçe hingga 30 Juni 2027 setelah ia bergabung dengan klub tersebut pada musim panas 2025. Nilai pasar pemain tersebut saat ini mencapai sekitar 6 juta euro.

Di sisi lain, media Turki menegaskan bahwa masa depan Semedo akan jelas setelah berakhirnya kamp pramusim Fenerbahçe di Austria, di mana pelatih Ismail Kartal akan mengambil keputusan akhir mengenai apakah pemain tersebut akan tetap bertahan atau hengkang.

Semedo memiliki riwayat karier yang mengesankan, di mana ia mewakili Portugal di Piala Dunia terakhir dan tampil dalam 4 pertandingan di turnamen tersebut. Ia juga tampil dalam 40 pertandingan bersama Fenerbahçe musim lalu di semua kompetisi, mencetak satu gol dan memberikan tiga assist, yang mencerminkan nilainya sebagai salah satu bek sayap berpengalaman terkemuka di sepak bola Eropa.

Langkah Al-Ahly untuk mendatangkan Semedo mencerminkan keinginan yang jelas untuk mengatasi kelemahan pertahanan di sayap kanan dengan pemain yang sudah siap di level internasional, yang mampu membuat perbedaan sejak putaran pertama musim ini.