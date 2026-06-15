Al-Ahli Saudi memperkuat barisan pertahanannya... dan sang pemain membalasnya di Piala Dunia

Di saat klub-klub Saudi sibuk dengan perburuan pemain musim panas, Al-Ahli memilih untuk memulai dari dalam; sebuah langkah yang tenang namun krusial, dengan tujuan: mengamankan masa depan lini pertahanan "Al-Raqi", melalui kesepakatan awal untuk memperpanjang kontrak pemain Brasil Roger Ibanez hingga musim panas 2029.

Manajemen Al-Ahli, menurut laporan surat kabar "Okaz" Saudi, telah mengambil keputusan lebih awal dan meyakinkan bek internasional tersebut untuk tetap bertahan, sebagai tanda jelas bahwa proyek olahraga klub dibangun di atas nama-nama yang konsisten, bukan sekadar transfer sementara.

Sejak mengenakan seragam "Al-Raqi", Ibanez telah berkontribusi dalam tiga gelar besar: dua gelar berturut-turut di Liga Champions Asia, dan gelar Saudi Super Cup musim lalu.

Di level individu, ia telah bermain dalam 46 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist, menegaskan bahwa ia adalah bek modern yang mahir dalam membangun serangan maupun menghalau serangan lawan.

Kehadirannya tidak hanya terbatas di Jeddah. Ibaniz tampil bersama timnas Brasil dalam laga pembuka "Seleção" di Piala Dunia 2026 melawan Maroko, dalam turnamen yang saat ini berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, memberikan dorongan moral tambahan bagi Al-Ahli: bek utamanya tidak hanya bermain di Asia, tetapi juga bersaing di panggung sepak bola tertinggi dunia.

Dengan perpanjangan ini, Al-Ahli mengirimkan pesan ganda: kepada para pesaing bahwa barisan belakangnya kokoh, dan kepada para penggemarnya bahwa stabilitas dimulai dari tempat di mana gelar juara ditentukan... dari jantung pertahanan.

Ibanez sebelumnya pernah mengatakan dalam pernyataan sebelumnya bahwa agennya memberitahunya saat tawaran Al-Ahli datang bahwa pindah ke Liga Saudi mungkin menjauhkannya dari tim nasional dan mengurangi eksposurnya di media, namun ia tidak teryakinkan dengan pendapat tersebut.

Dia menjelaskan: "Saya katakan kepadanya, jika saya benar-benar ingin masuk ke tim nasional, saya yakin Liga Saudi berkembang dengan sangat cepat, dan ada pemain-pemain besar yang pindah ke sana, sehingga levelnya akan terus meningkat."