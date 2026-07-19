"Akulah pahlawan sejati!"... Trump menolak permintaan Rodri dan memaksakan diri masuk ke dalam foto

Upacara penobatan Spanyol sebagai juara Piala Dunia 2026 berubah menjadi momen-momen yang penuh ketegangan dan kecanggungan, setelah Rodri, kapten tim nasional Spanyol, meminta Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino untuk menyingkirkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari foto kenangan para juara, dalam sebuah insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memicu kontroversi luas.

Kehadiran Trump dalam sesi pemotretan perayaan gelar juara tersebut menimbulkan ketegangan dan momen-momen canggung, karena para pemain dan staf teknis Spanyol ingin foto tersebut berfokus pada mereka tanpa campur tangan tokoh-tokoh politik.

Trump menghadiri perayaan Spanyol atas gelar Piala Dunia tersebut, dan menyerahkan trofi serta medali kepada para pemain Spanyol setelah kemenangan 1-0 atas Argentina di final yang digelar di "MetLife Stadium" di New Jersey, sebelum ia mencoba muncul dalam foto resmi para juara dunia bersama tim tersebut.

Pada momen yang tidak terekam dalam siaran televisi, Rodri, pemenang penghargaan Pemain Terbaik turnamen, menghampiri Infantino dan memintanya untuk menjauhkan Presiden AS tersebut agar foto tersebut hanya berfokus pada para pemain dan staf pelatih Spanyol saja, sebuah situasi yang mencerminkan keinginan tim untuk mempertahankan momen bersejarah ini hanya untuk mereka sendiri.

Meskipun ada permintaan tegas dari kapten timnas Spanyol tersebut, pada akhirnya Trump tetap berada bersama para juara untuk pengambilan foto terakhir.

Insiden ini menjadi tambahan terbaru dalam rangkaian insiden kontroversial yang terjadi pada upacara penutupan Piala Dunia, menyusul insiden sebelumnya di mana piala diserahkan kepada Trump di tribun penonton selama pertandingan berlangsung, yang melanggar protokol resmi.