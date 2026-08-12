Legenda Argentina, Lionel Messi, pada hari Rabu ini melepas kepergian sang ayah, Jorge, dengan kata-kata mengharukan. Jorge meninggal dunia pada hari Sabtu di usia 68 tahun setelah perjuangan panjang melawan penyakit.

Messi, yang tampak sangat terpukul, membagikan pesan panjang di akun "Instagram"-nya, yang di dalamnya ia mengungkapkan rasa terima kasih atas tahun-tahun yang mereka lalui bersama.

Dalam pesannya, Messi berkata: "Ayah, aku masih tidak percaya kau telah pergi. Aku belum bisa menerimanya, atau lebih tepatnya, aku tidak mau menerimanya. Sulit bagiku membayangkan bahwa kita tidak akan berbicara lagi. Aku tahu kau menderita dan bahwa ini yang terbaik, tapi kau pergi terlalu cepat dari kami. Masih banyak hal yang ingin kita nikmati bersama".

Ia menambahkan: "Kau terus memintaku ikut serta di Piala Dunia terakhir, lalu beberapa hari sebelum turnamen dimulai, kondisimu semakin memburuk. Itu adalah pertama kalinya kau tidak akan hadir di sebuah turnamen, tapi ibu terus meyakinkanku bahwa kau akan membaik dan cukup sehat untuk bepergian. Dan aku terus meyakinkanmu bahwa kami akan mencapai partai final agar kau bisa datang".

Ia melanjutkan: "Setiap kali sebuah pertandingan usai, aku menunggu pesanmu. Saat itulah aku menyadari betapa buruknya keadaan. Meski begitu, aku terus berpikir untuk melangkah sejauh mungkin, agar memberimu waktu untuk menyaksikan sebuah pertandingan. Kami sampai ke final, dan kau tidak bisa hadir. Aku ingin menang, mempersembahkannya untukmu, dan menunjukkan sebuah kemenangan baru untukmu. Aku tak mampu; kakiku sudah tak sanggup lagi. Kali ini, aku berusaha keras melampaui batas fisikku, tapi aku tak mampu. Aku tak pernah merasa nyaman".

Ia meneruskan: "Ketika aku tiba, kau mengira kami kalah di final lewat adu penalti. Kami tak bisa membicarakan apa pun yang terjadi. Kau sama sekali tidak menikmati pertandingan itu. Kami memang bukan juara, tapi kau tak bisa membayangkan betapa kami menikmati setiap pertandingan. Dan sekali lagi, kau benar: aku seharusnya ada di sana dan bermain".

Messi menjelaskan: "Aku mengatakan ini kepadamu karena inilah satu-satunya topik yang bisa kita bicarakan; kau sudah tahu segala hal lainnya. Kita berbicara setiap hari dan bertemu ketika kesibukanku tidak menghalangi kita untuk bertemu".

Ia menyebut: "Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu, aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Aku dulu bermain sepak bola, dan kini aku sungguh meragukan kemampuanku untuk terus melakukannya lebih lama lagi. Kau berada di sisiku sejak awal; kita hanya tinggal beberapa langkah dari garis akhir. Mengapa kita tidak berpegangan sedikit lebih lama lagi, dan kita akan menyelesaikannya bersama?".

Ia menuturkan: "Aku tahu kebahagiaanmu bersumber dari melihat keluargamu baik-baik saja, istrimu, anak-anakmu, dan yang terutama, tanpa diketahui orang lain, melihatku bermain.. Begitulah adanya sejak aku kecil. Kau mengantarku ke semua sesi latihan begitu kau pulang kerja. Dan ibu mengantarku ke banyak sesi karena kau sedang bekerja".

Ia melanjutkan: "Sudah jelas kau tak pernah melewatkan satu pertandingan pun. Kau menderita saat menyaksikanku dan menikmatinya, meskipun kau tidak banyak memujiku".

Ia menyambung: "Kau adalah seorang ayah, sahabat, dan perwakilan. Kau selalu menjadi sosok yang kami butuhkan dalam setiap situasi, dan kau tak pernah salah dalam hal apa pun. Meski ada beberapa perselisihan atau perdebatan, kau selalu benar. Dan pada akhirnya, segalanya selalu berjalan seperti yang kau perkirakan".

Ia mengakhiri pesannya: "Aku akan sangat merindukanmu, tapi kau akan selalu ada di dalam hatiku, terutama dalam membesarkan anak-anakku, karena aku mengajari dan mendidik mereka sebagaimana kau melakukannya kepadaku. Beristirahatlah dengan tenang, dan jagalah kami dari atas sana seperti yang selalu kau lakukan. Terima kasih untuk segalanya.. Aku mencintaimu, Ayah".

Para sahabat, rekan setim, dan penggemar Lionel Messi bergegas mengelilingi sang bintang Argentina itu selama masa sulit ini, dan mereka membagikan pesan-pesan dukungan serta belasungkawa untuk menyemangatinya.

Setelah menerima segala ungkapan kasih sayang ini, Messi membagikan pesan baru melalui fitur Stories di "Instagram" untuk berterima kasih kepada semua orang atas cara mereka memperlakukannya setelah kematian sang ayah.

Messi berkata: "Aku ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang atas cinta, rasa hormat, dan penghargaan besar yang kalian tunjukkan kepadaku dan keluargaku selama masa sulit ini setelah wafatnya ayahku. Terima kasih telah berdiri di samping kami, atas setiap pesan, setiap isyarat, dan yang terutama, atas penghormatan kalian terhadap kesedihan dan privasi kami".







