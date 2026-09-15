Kasus Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele masih menjadi berita utama di Prancis, setelah pernyataan terbaru sang kapten timnas Prancis memicu kontroversi luas, terutama usai ia berbicara tentang dirinya sebagai "sang terpilih", sebuah ungkapan yang tidak disambut baik oleh Dembele dan orang-orang di sekelilingnya, menurut yang diungkapkan surat kabar "L'Equipe".

Surat kabar Prancis itu sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa pemain Paris Saint-Germain dan orang-orang di sekitarnya tidak puas dengan cara Mbappe berbicara tentang dirinya sendiri, meskipun menganggap kapten timnas Prancis sebagai salah satu kandidat terkuat peraih penghargaan Ballon d'Or bukanlah hal yang mengejutkan, terlebih ia telah menyandang posisi tersebut sejak bertahun-tahun lalu.

Kasus ini memicu beragam reaksi di kalangan olahraga dan media Prancis, setelah Jerome Rothen, saat berpartisipasi dalam program "RMC Sport", berbicara tentang adanya semacam "pengkhianatan" dari pihak Mbappe, sebelum ia menyinggung kemungkinan adanya perpecahan di dalam tubuh timnas Prancis akibat krisis ini.

Namun Christophe Dugarry, yang hadir dalam program tersebut, menolak keras pandangan ini dan melontarkan kritik tajam kepada Rothen, memintanya untuk mengungkap nama-nama pemain yang menurutnya menjadi bagian dari perpecahan ini.

Dugarry berkata: "Jerome, soal ucapanmu, aku ingin nama-namanya. Kau bilang padaku ada dua kelompok di dalam tim. Aku tidak percaya omong kosong ini!.. Apa yang mengganggumu, Ousmane? Dia sudah dua kali menjuarai Liga Champions Eropa, dan meraih Ballon d'Or".

Legenda Prancis itu menambahkan: "Kalian saling mengenal sejak berusia 15 tahun.. Apakah kau akan terganggu dengan sebuah wawancara di mana Kylian menghabiskan seluruh waktunya berbicara tentang dirinya sendiri? Dia tidak mengatakan hal buruk apa pun tentang Dembele".

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Dugarry membela Mbappe

Dugarry melanjutkan pembelaannya terhadap Mbappe, dengan menganggap bahwa apa yang dikatakan pemain Prancis itu tidak mengandung penghinaan langsung apa pun terhadap Dembele, melainkan mencerminkan perbedaan yang jelas antara kepribadian kedua bintang tersebut dan cara mereka menyikapi sepak bola serta ketenaran.

Ia berkata: "Apa yang dikatakan Kylian itu kenyataan. Aku ingat ketika Dembele berada di Barcelona, ia tidak bisa bangun pagi untuk pergi latihan karena bermain PlayStation.. Ayolah! Dembele adalah anti-bintang, dan ia bersinar justru karena itu. Ia punya mentalitas anti-bintang.. Ini adalah dua visi sepak bola. Dua gaya sepak bola berbeda yang berbenturan. Dua kepribadian berbeda".

Dugarry menilai bahwa perbedaan antara Mbappe dan Dembele tidak selalu berarti adanya krisis nyata di antara keduanya, dengan menjelaskan bahwa setiap pemain memiliki kepribadian yang benar-benar berbeda satu sama lain, dan bahwa perbedaan ini bisa jadi merupakan bagian alami dari hubungan mereka di dalam timnas Prancis.

Dugarry melanjutkan pembicaraannya tentang Dembele, dengan menegaskan bahwa ia tidak melihat alasan yang jelas mengapa bintang Paris Saint-Germain itu terganggu oleh pernyataan Mbappe, terlebih kepribadian Dembele yang dikenal pada dasarnya berlandaskan pada menjauh dari sorotan dan tidak berupaya tampil sebagai bintang utama panggung.

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Dugarry berkata: "Aku tidak mengerti apa yang mengejutkan Ousmane Dembele. Ia selalu menampilkan dirinya sebagai orang yang tertutup, pemalu, agak introvert, dan memiliki jiwa kesetiakawanan tim yang tinggi. Ia membangun karier profesionalnya dengan cara seperti itu, dan meraih kemenangan dengan cara itu. Ia memahami filosofi sepak bola tersebut.. Mbappe justru kebalikannya. Maaf, tapi jika persahabatan mereka tidak bisa melampaui hal ini, itu berarti persahabatan itu memang tidak pernah kuat sejak awal".

Meski demikian, Dugarry mengakui adanya beberapa hal yang mengganggunya dalam cara Mbappe berbicara, terutama kepercayaan diri besar yang ditunjukkan pemain itu dalam pernyataan-pernyataannya, serta seringnya ia menggunakan sudut pandang orang pertama ketika berbicara tentang kariernya dan kedudukannya.

Ia menjelaskan: "Ada hal-hal yang mengganggu saya, seperti kepercayaan diri Kylian yang berlebihan dalam pernyataan-pernyataannya. Saya heran dengan caranya berbicara panjang lebar dengan sudut pandang orang pertama, dan menampilkan dirinya dengan cara seperti itu... dalam sebuah olahraga tim, di mana ia belum meraih banyak hal meskipun memiliki banyak hal yang bisa diperolehnya".

Dugarry menutup pembicaraannya dengan menyinggung bahwa Mbappe saat ini memiliki kekuatan dan kedudukan yang membuatnya mampu mengekspresikan dirinya dengan cara yang ia anggap tepat, dengan berkata: "Sekarang, Mbappe adalah sumber kekuatannya hari ini!".