Thierry Henry menanggapi kritik yang dilayangkan kepadanya terkait komentarnya di acara penghargaan Ballon d'Or pada hari Senin, yang ia bawakan bersama Kate Scott.

Dalam sebuah video yang dirilis setelah acara, Henry membahas dua momen yang memicu kontroversi: pertanyaannya kepada Lamine Yamal, dan dialognya dengan Scott saat ia mempersembahkan penghargaan Socrates.

Ketika Yamal naik ke atas panggung untuk menerima trofi Kopa untuk ketiga kalinya secara beruntun, Henry bertanya apakah itu benar-benar penghargaan yang diinginkan bintang Barcelona tersebut, sembari menyinggung bahwa Yamal mengincar penghargaan yang lebih besar, yaitu "Ballon d'Or".

Sebagian penonton menilai pertanyaan itu tidak pantas, dan menuduh Henry mempermalukan pemain muda tersebut serta merundungnya, sementara yang lain menganggapnya sekadar candaan.

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Thierry Henry menjelaskan bahwa ia bertanya karena ini adalah kali ketiga Yamal memenangi penghargaan Kopa, sementara ia belum meraih penghargaan terbesar.

Ia mengatakan bahwa ia memahami jika sebagian orang tidak menyukai candaan itu, tetapi ia menegaskan bahwa dirinya adalah salah satu pengagum berat Yamal dan menikmati penampilannya. Ia bahkan menyebut bintang Barcelona tersebut sebagai salah satu pemain yang akan ia bayar untuk ditonton.

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Kritik kedua muncul setelah diskusi Henry dengan Scott seputar penghargaan Socrates, yang dinamai untuk mengenang mendiang bintang sepak bola Brasil tersebut. Henry bercanda dengan rekan pembawa acaranya perihal cara Scott melafalkan nama bintang Brasil terdahulu itu, serta kaitannya dengan filsuf Yunani, dan ia mengoreksi pelafalan nama tersebut untuknya.

Sebagian penonton menilai tanggapannya kasar. Andrew Downie, seorang penulis yang menulis buku tentang Socrates, juga mengatakan bahwa Scott melafalkan nama itu dengan benar, dan sebaliknya ia menyebut apa yang dilakukan Henry sebagai sebuah kekasaran.

Dalam video yang ia rilis, Henry mengatakan bahwa Scott mengetahui candaan itu dan sengaja berpura-pura menyetujuinya. Ia mengakui bahwa sebagian orang mungkin tidak menganggapnya lucu, lalu meminta mereka untuk berhenti menyebutnya tidak sopan.

Ia mengatakan: "Saya tidak akan pernah melakukan hal itu," seraya menegaskan bahwa ia tidak akan sengaja menyakiti Scott atau Yamal.

Thierry Henry kini bekerja sebagai analis sepak bola di jaringan CBS Sports, di mana ia secara rutin menganalisis Liga Champions Eropa bersama Kate Scott, Jamie Carragher, dan Micah Richards.

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