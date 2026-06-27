"Aku tidak akan lenyap begitu saja"... Neuer meluapkan kemarahannya setelah dituduh melakukan kesalahan

Manuel Neuer, kiper tim nasional Jerman, menolak untuk bertanggung jawab atas kekalahan "Die Mannschaft" dari Ekuador dengan skor 2-1 di putaran final Piala Dunia 2026, setelah ia mendapat kritik tajam terkait gol kedua yang masuk ke gawangnya dalam pertandingan tersebut.

Kritik tersebut muncul akibat gol yang dicetak oleh Gonzalo Plata dari jarak yang sangat dekat, memanfaatkan posisi Neuer yang kurang tepat. Sebagai tanggapan, Neuer membela diri dengan mengatakan, seperti dilansir surat kabar Spanyol “Marca”: "Tidak, saya sama sekali tidak bersalah; yang terjadi hanyalah pantulan bola yang sangat wajar setelah sundulan, dan saya hanya berusaha menangkapnya dalam situasi normal yang sering terjadi di setiap pertandingan."

Neuer kemudian melanjutkan dengan menolak serangan terhadap dirinya: "Setiap kiper yang pernah bermain sepak bola dalam hidupnya tahu betul bahwa saya harus mengambil posisi seperti itu untuk menunggu bola, dan mencoba menangkapnya dengan cara yang sama seperti yang saya lakukan. Tentu saja, adegan itu terlihat buruk dan disayangkan karena saya berdiri di tempat yang sama, tetapi itu bukan kesalahan saya."

Dia menambahkan: “Baiklah, bagaimana seharusnya saya berdiri di sana? Apakah saya harus terjatuh ke tanah meskipun bola datang langsung ke arah saya? Saya harus bergerak ke arah bola untuk menangkapnya, dan jika pemain lawan berhasil menempatkan kakinya dan mengubah arah bola sehingga melewati saya, itulah yang terjadi, tetapi membekukan gerakan saya dalam situasi ini tidak mungkin; tidak ada pilihan lain, saya tidak bisa menguap di udara!"

Pelatih Jerman, Julian Nagelsmann, juga mengambil pendekatan yang sama; ia tidak ragu membebaskan Neuer dari kesalahan tersebut dengan mengatakan: “Pemain lawan itu menerjang dari belakang sambil mengulurkan kakinya ke arah bola, dan dalam situasi seperti itu sangat sulit bagi kiper mana pun untuk melakukan penyelamatan. Ini sangat mengecewakan bagi Manu (Neuer) karena dia belum mendapatkan momen penentu dalam turnamen ini.”

Perlu dicatat bahwa Jerman berhasil lolos ke babak 32 besar setelah memuncaki grupnya dengan 6 poin, mengungguli Pantai Gading yang finis di posisi kedua dengan jumlah poin yang sama, berkat keunggulan dalam pertemuan langsung setelah “Die Maschinen” mengalahkan “The Elephants” (2-1). Jerman akan menghadapi Paraguay di babak berikutnya.